Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 4.998.089'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 42.465 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

8 MAYIS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

7 MAYIS CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

7 Mayıs Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, son 24 saatte 251 bin 194 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 107 kişinin testi pozitif çıktı. Vefat sayısı 18 Nisan'dan bu yana ilk kez 300'ün altına indi, 278 kişi yaşamını yitirdi. Hasta sayısı ise 2 bin 210 oldu.

Son 24 saatte 35 bin 529 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 4 milyon 662 bin 328'e yükseldi.

Test sayısı 48 milyon 963 bin 800'e ulaştı. Vaka sayısı 4 milyon 998 bin 89, vefat sayısı 42 bin 465, ağır hasta sayısı 3 bin 260 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,1, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,8, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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DÜNYADA CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 153 milyon 356 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 212 bini, iyileşenlerin sayısı 130 milyon 641 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 156 bine, Hindistan'da 19 milyon 900 bine, Brezilya'da 14 milyon 725 bine ve Fransa'da 5 milyon 652 bine ulaştı.

Hindistan’da Yüksek Mahkeme, Kovid-19 hastaları için hayati öneme sahip tıbbi malzemelerin tedarik edilememesinden sorumlu hükümet yetkililerinin cezalandırılabileceğine hükmetti.

Brezilya'da ocak ayında uygulanmaya başlanan Kovid-19 aşıları, ülkedeki virüsün daha hızlı yayılan türü P1'e rağmen 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azalmasında etkinlik gösterdi.

Hollanda'nın güneyindeki Maastricht Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde meydana gelen elektrik kesintisi sonucu oksijen cihazına bağlı 2 Kovid-19 hastasının hayatını kaybettiği bildirildi.

Kuzey Makedonya'da salgın dolayısıyla getirilen sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından Müslümanlar, ilk teravih namazını kıldı.

Ürdün, ülkedeki 3 vakada Kovid-19'un Hindistan varyantına rastlandığını duyurdu.

İran'ın Çin'den aldığı 1 milyon doz Kovid-19 aşısının ülkeye ulaştığı belirtildi. İran'ın ayrıca Rusya'dan aldığı Kovid-19 aşılarının ücretinin Irak'taki alacağından ödeneceği açıklandı.

Özbekistan, salgından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'a tıbbi malzemelerden oluşan yardım gönderdi.

Nijerya, Kovid-19 nedeniyle Türkiye, Brezilya ve Hindistan'dan gelen yolcuları ülkeye almayacağını duyurdu.

Malezya'da hükümet, ramazanın başından bu yana Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle şimdiye kadar iki defa uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının yarından itibaren yeniden yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin de gönüllü vatandaşlara yapılacak 260 bin doz AstraZeneca aşısı için başvuruların bugün 3 saatte tamamlandığını açıkladı.

Malezya'da ayrıca bir kişide Kovid-19'un Hindistan'da ortaya çıkan türü tespit edildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybeden doktorların sayısı 499'a yükseldi. Mısır Doktorlar Sendikası, son 5 günde ülke genelinde 18 doktorun daha salgın nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Pakistan, Kovid-19'un yeni varyantlarının yayılmasını engellemek amacıyla İran ve Afganistan kara sınırlarından ülkeye girişlerin yasaklandığını duyurdu.

Suudi Arabistan, Kovid-19 nedeniyle vatandaşlarına uyguladığı seyahat yasağının 17 Mayıs itibarıyla kaldırılacağını açıkladı.