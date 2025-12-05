Habertürk
        Kocaeli haberleri: 8 milyonluk gasp! Yerde sürüklendi

        Gebze'de gün ortasında gasp! Yerde sürüklendi

        Altın çantasıyla evine girmek isteyen yaşlı adam gasp edildi. Motorsikletli gaspçılar yaşlı adamı metrelerce sürükleyerek yaklaşık 8 milyonluk birikimini çaldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 16:22 Güncelleme: 05.12.2025 - 16:22
        8 milyonluk gasp! Yerde sürüklendi
        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki Zeki Aydın, evinin önünde iki şüphelinin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı darbedip yerde sürükleyen gaspçılar, 8 milyon liralık altın ve para dolu çantayı alıp kaçtı. Yaşadıkları anlatan yaşlı adam, "Emeklerimi zorla, vura vura aldılar" dedi.

        METRELERCE SÜRÜKLENDİ

        IHA'nın haberine göre 74 yaşındaki Zeki Aydın, yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garajına park eden ve elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı. Aydın ile şüpheli arasında yaşanan boğuşmaya, motosikletle olay yerinde bekleyen diğer saldırgan da dahil oldu. Yaşlı adamı darbederek yerde metrelerce sürükleyen zanlılar, içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı.

        8 MİLYON DEĞERİNDE SOYGUN

        Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Zeki Aydın, yaklaşık 30-40 yıllık 8 milyon değerindeki emeğinin bir anda çalındığını belirterek yetkililerden yardım istedi.

