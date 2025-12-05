Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 74 yaşındaki Zeki Aydın, evinin önünde iki şüphelinin saldırısına uğradı. Yaşlı adamı darbedip yerde sürükleyen gaspçılar, 8 milyon liralık altın ve para dolu çantayı alıp kaçtı. Yaşadıkları anlatan yaşlı adam, "Emeklerimi zorla, vura vura aldılar" dedi.

METRELERCE SÜRÜKLENDİ

IHA'nın haberine göre 74 yaşındaki Zeki Aydın, yılların birikimi olan altınlarını bozdurmak amacıyla kuyumcuya gitti. İşlemi gerçekleştirmekten vazgeçen Aydın, akşam saatlerinde evine döndü. Aracını garajına park eden ve elindeki çantayla evine yönelen Aydın, kasklı bir şüphelinin saldırısına uğradı. Aydın ile şüpheli arasında yaşanan boğuşmaya, motosikletle olay yerinde bekleyen diğer saldırgan da dahil oldu. Yaşlı adamı darbederek yerde metrelerce sürükleyen zanlılar, içinde ziynet eşyası ve para bulunan çantayı alarak kayıplara karıştı.

8 MİLYON DEĞERİNDE SOYGUN

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Zeki Aydın, yaklaşık 30-40 yıllık 8 milyon değerindeki emeğinin bir anda çalındığını belirterek yetkililerden yardım istedi.