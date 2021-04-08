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HaberlerSağlık
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8 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü son dakika vaka sayısı ve vefat eden sayısı merak ediliyor. Türkiye'de güncel Koronavirüs vaka ve vefat rakamları her gün açıklanıyor. En son Türkiye corona virüs tablosunu vatandaşlar araştırıyor. Peki Corona virüsü son dakika vaka sayısı kaç oldu? 8 Nisan Koronavirüs tablosu açıklandı mı? İşte detaylar...

8 Nisan Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.633.925'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 32.943 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

8 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 8 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

7 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

7 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 302 bin 108 Kovid-19 testi yapıldı, 54 bin 740 kişinin testi pozitif çıktı, 276 kişi hayatını kaybetti.

35 bin 503 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 194 bin 978'e yükseldi.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

Brezilya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 4 bin 195 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam Brezilya'da bir günde görülen en yüksek ölü sayısı olurken, salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 336 bin 947'ye yükseldi

Hindistan'da son 24 saatte 115 bin 736 koronavirüs vakası tespit edilmesiyle salgınının başından bu yana kaydedilen en yüksek artış oldu. Artan vakalarla birlikte başkent Yeni Delhi ve Maharaştra'da sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmaya başladı.

ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü (NIAID) Direktörü ve ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs müdahale ekibinin baş tıbbi danışmanı Dr. Anthony Fauci, ABD’nin korona virüs salgınında yeni bir dalganın eşiğinde olduğunu ifade etti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC),İngiltere varyantı olan mutant yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ABD'deki en baskın virüs türü haline geldiğini açıkladı

Danimarka, dün bazı işletmelerin müşterilere yeniden açılmasını sağlayacak koronavirüs pasaportu programı başlattığını açıkladı. Yetkililer, programın isminin Coronapas olduğunu ve tüm yetişkin nüfusun aşılanması beklenen yaz sonuna kadar yürürlükte kalacağını belirtti.

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