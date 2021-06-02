8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu

Bazı yükseköğretim kurumları bünyesinde fakülte ve yüksekokul kurulması ile kapatılması ve adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı

8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
8 üniversite bünyesinde yeni fakülte ve yüksekokul kuruldu
0:00 / 0:00
AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Düzce Üniversitesine bağlı Eczacılık Fakültesi, Ege Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesine bağlı Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İstanbul Üniversitesine bağlı Bilgisayar ve Bilişim Teknolojileri Fakültesi, İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi ile Sağlık Bilimleri Fakültesi, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Spor Bilimleri Fakültesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesine bağlı İslami İlimler Fakültesi ve İstanbul Kent Üniversitesine bağlı Yabancı Diller Yüksekokulu kuruldu.

KAPATILAN VEYA ADLARI DEĞİŞTİRİLEN FAKÜLTE VE YÜKSEKOKULLAR

Söz konusu kararla İstanbul Arel Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Yüksekokulu, İstanbul Ayvansaray Üniversitesine bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ile Sinop Üniversitesine bağlı Sanat ve Tasarım Fakültesi kapatıldı.

Kapadokya Üniversitesine bağlı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinin adı İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, KTO Karatay Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, Sinop Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinin adı Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve TED Üniversitesi Mimarlık Fakültesinin adı ise Mimarlık ve Tasarım Fakültesi olarak değiştirildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Adana'da otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 3 yaralı
GÜNDEMOtomobil TIR'a çarptı: Anne öldü, baba ve çocuklar ...
Antalya ve İzmir'de, iki doğal sit alanı "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi
GÜNDEMAntalya ve İzmir'de "kesin korunacak hassas alan" ...
Bitlis'te PKK'lı teröristlere yönelik operasyonda 1 güvenlik korucusu şehit oldu, 5 asker yaralandı
GÜNDEMBitlis kırsalında teröristlerle çatışma: 1 korucu ...
Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 2 kardeş öldü
GÜNDEMŞanlıurfa'da trafik kazası: 2 kardeş öldü
Hatay'da zırhlı askeri araç zincirleme kazaya karıştı: 2 ölü, 5 yaralı
GÜNDEMHatay'da zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
AVM'ler kaçta kapanıyor?
GÜNDEMAVM'ler kaçta kapanıyor?
Marketler kaça kadar açık? Market çalışma saatleri
GÜNDEMMarketler kaça kadar açık?
Sağlık Bakanı Koca, hastasının bıçaklı saldırısına uğrayan doktoru ziyaret etti
GÜNDEMBakan Koca'dan bıçaklı saldırıya uğrayan doktora ...
Polis tayinleri açıklandı mı 2021? EGM polis şark tayinleri
GÜNDEMPolis tayinleri açıklandı mı?
Sulama kanalına düşen ikizlerden biri hayatını kaybetti
GÜNDEMİkiz kardeşleri ölüm ayırdı