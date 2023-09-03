Adıyaman'da 8 yaşındaki çocuk boğuldu Adıyaman'da, 8 yaşındaki çocuk serinlemek için girdiği Kahta Çayı'nda akıntıya kapılarak boğuldu

Adıyaman'ın Kahta ilçesi Cendere Köprüsü yakınlarında meydana gelen olayda, ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Onur Narci (8), serinlemek için Kahta Çayı'na girdi.

Kısa bir süre içinde gözden kaybolan Onur Narci, çevredekilerin yardımıyla hemen suyun dışına çıkarıldı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.

Narci, yaklaşık yarım saat süren kalp masajından sonra sağlık ekipleri tarafından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz çocuk, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.