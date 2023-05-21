Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Trafik 80 Nerenin Plakası? 80 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
ABONE OL

80 nerenin plakası? 80 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Motorlu kara taşıtlarının tamponlarına sıkıca sabitlenmiş olan araç plakaları, o aracın devletin resmî kurumları tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan birer tescil belgeleridirler. Tarihte il kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyada kullanılmaya başlanan ve günümüzde ise yasal bir zorunluluk olarak kullanılan plakaların her biri, tektir ve kendisine özgüdür. Tüm bunlara ek olarak taşıt plakaları, üzerlerinde yer alan harf ve rakamlar ile belirli bölgeleri de işaret ederler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 80 plaka numarası hangi ilin? 80 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

80 Nerenin Plakası? 80 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
HABERTURK.COM

Bir aracın trafikte denetlenmesini sağlayan ve araç ile araç sahibine bir takım hukuki sorumluluklar yükleyen taşıt plakaları araçların kimlik kartları olarak değerlendirilirler. Peki, 80 hangi şehrin plakası? Osmaniye ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

80 Plaka Numarası Hangi İlin?

80 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Osmaniye olacaktır. 1933 tarihinde Adana ilinin bir ilçesi olan Osmaniye’nin bu durumu 1996 senesine kadar sürmüş ve bu tarihte alınan bir kararla vilayet statüsünü kazanmıştır.

Türkiye’de günümüzde kullanılmakta olan plaka sisteminin ilk kez ortaya çıktığı tarih 1962’dir. 1962 yılının Ekim ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o gün Türkiye’de il statüsünde olan 67 şehre birer plaka numarası verilmiştir. İlerleyen yıllarda bu 67 olan il sayısının artmasına paralel olarak plaka il kodları da arttırılmış ve günümüzde bu sayı 81 olmuştur.

Akdeniz Bölgesi şehirlerinden olan Osmaniye’nin yüzölçümü 3.215 kilometrekare, nüfusu ise 559 bin 405’tur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Türkiye’deki motorlu kara taşıtları sayısı üzerine 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Osmaniye’de trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının ise 187 bin 898 olduğu belirlenmiştir. Sayısı neredeyse 200 bine yaklaşan ve her biri 80 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında, iş makinelerinden hususi otomobillere, kamu hizmetine tahsis edilen araçlardan motosiklete kadar tüm motorlu taşıtlar yer almaktadır.

Osmaniye İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem iller hem de ilçeler, plakalar üzerinde yer alan bazı kodlar ile gösterilmektedir. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin; bu sayıların hemen arkasından gelen harfler ise bizlere ilçelerin kodlarını verirler. Özetle bir plaka üzerinde yer alan harflere bakarak o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu anlamak mümkündür.

Osmaniye merkez ilçelerinin, Düziçi ilçesi, Toprakkale ilçesi, Bahçe ilçesi, Kadirli ilçesi ve Sumbas ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

  • 80 AC 001 - 80 AF 999

  • 80 AN 001 - 80 AT 999

  • 80 EA 001 - 80 EZ 999

  • 80 FA 001 - 80 FZ 999

  • 80 M 0001 - 80 M 5000

  • 80 T 0001 - 80 T 5000

Düziçi İlçesi Plaka Kodları:

  • 80 AU 001 - 80 AV 999

  • 80 DA 001 - 80 DZ 999

  • 80 M 6000 - 80 M 6999

Toprakkale İlçesi Plaka Kodları:

  • 80 M 8500 - 80 M 8999

Bahçe İlçesi Plaka Kodları:

  • 80 BA 001 - 80 BZ 999

  • 80 M 5500 - 80 M 5999

  • 80 M 8000 - 80 M 8499

Kadirli İlçesi Plaka Kodları:

  • 80 AH 001 - 80 AL 999

  • 80 AY 001 - 80 AZ 999

  • 80 KA 001 - 80 KZ 999

  • 80 M 7000 - 80 M 7999

Sumbas İlçesi Plaka Kodları:

  • 80 M 9000 - 80 M 9499

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

73 Nerenin Plakası? 73 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 73 nerenin plakası?
72 Nerenin Plakası? 72 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 72 nerenin plakası?
71 Nerenin Plakası? 71 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 71 nerenin plakası?
70 Nerenin Plakası? 70 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
GÜNDEM 70 nerenin plakası?
29 Mayıs Pazartesi 2. tur seçim sonrası okullar tatil mi, ders yapılacak mı, resmi tatil mi?
GÜNDEM 29 Mayıs 2023 Pazartesi okullar tatil mi?
Okullar ne zaman kapanıyor? İşte, 2022-2023 MEB takvimine göre yaz tatili başlangıcı ve okulların kapanış tarihi!
GÜNDEM Okullar ne zaman kapanıyor? MEB'den beklenen açıklama ...
PTT personel alım 2023: Bu yıl PTT personel alım yapılacak mı, başvuru nasıl yapılır, şartları nelerdir?
GÜNDEM PTT personel alımı başvurusu ne zaman?
KPSS BAŞVURU ekranı 2023: ÖSYM KPSS lisans başvuruları nasıl ve nereden yapılır, son tarih ne zaman, başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?
GÜNDEM KPSS başvuru ücreti açıklandı!
Emlak konut, THY Arnavutköy ev başvurusu nasıl yapılır? 2023 İstanbul Yenişehir Evleri konut projesi başvuru ücreti ne kadar, kaç TL, şartları neler ve ödeme planı nasıl?
GÜNDEM İstanbul'da ikamet edenlere ev müjdesi! Başvurular ...
MEMUR ZAMMI 2023 son gelişme: Temmuz memur maaş zammı hesaplama tahminleriyle en düşük memur maaşı ne kadar ve kaç TL olacak?
GÜNDEM Memur maaş zammında son durum!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.