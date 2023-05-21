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Bir aracın trafikte denetlenmesini sağlayan ve araç ile araç sahibine bir takım hukuki sorumluluklar yükleyen taşıt plakaları araçların kimlik kartları olarak değerlendirilirler. Peki, 80 hangi şehrin plakası? Osmaniye ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

80 Plaka Numarası Hangi İlin?

80 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Osmaniye olacaktır. 1933 tarihinde Adana ilinin bir ilçesi olan Osmaniye’nin bu durumu 1996 senesine kadar sürmüş ve bu tarihte alınan bir kararla vilayet statüsünü kazanmıştır.

Türkiye’de günümüzde kullanılmakta olan plaka sisteminin ilk kez ortaya çıktığı tarih 1962’dir. 1962 yılının Ekim ayında yürürlüğe giren bir yönetmelikle, o gün Türkiye’de il statüsünde olan 67 şehre birer plaka numarası verilmiştir. İlerleyen yıllarda bu 67 olan il sayısının artmasına paralel olarak plaka il kodları da arttırılmış ve günümüzde bu sayı 81 olmuştur.

Akdeniz Bölgesi şehirlerinden olan Osmaniye’nin yüzölçümü 3.215 kilometrekare, nüfusu ise 559 bin 405’tur. Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Türkiye’deki motorlu kara taşıtları sayısı üzerine 2022 yılında yayınlamış olduğu veriye göre, Osmaniye’de trafiğe kayıt edilmiş araçların sayısının ise 187 bin 898 olduğu belirlenmiştir. Sayısı neredeyse 200 bine yaklaşan ve her biri 80 plaka numarasına sahip olan bu araçlar arasında, iş makinelerinden hususi otomobillere, kamu hizmetine tahsis edilen araçlardan motosiklete kadar tüm motorlu taşıtlar yer almaktadır.

Osmaniye İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem iller hem de ilçeler, plakalar üzerinde yer alan bazı kodlar ile gösterilmektedir. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin; bu sayıların hemen arkasından gelen harfler ise bizlere ilçelerin kodlarını verirler. Özetle bir plaka üzerinde yer alan harflere bakarak o aracın hangi ilçeye kayıtlı olduğunu anlamak mümkündür.

Osmaniye merkez ilçelerinin, Düziçi ilçesi, Toprakkale ilçesi, Bahçe ilçesi, Kadirli ilçesi ve Sumbas ilçesi plaka kodları ise şu şekildedir:

Merkez İlçeleri Plaka Kodları:

80 AC 001 - 80 AF 999

80 AN 001 - 80 AT 999

80 EA 001 - 80 EZ 999

80 FA 001 - 80 FZ 999

80 M 0001 - 80 M 5000

80 T 0001 - 80 T 5000

Düziçi İlçesi Plaka Kodları:

80 AU 001 - 80 AV 999

80 DA 001 - 80 DZ 999

80 M 6000 - 80 M 6999

Toprakkale İlçesi Plaka Kodları:

80 M 8500 - 80 M 8999

Bahçe İlçesi Plaka Kodları:

80 BA 001 - 80 BZ 999

80 M 5500 - 80 M 5999

80 M 8000 - 80 M 8499

Kadirli İlçesi Plaka Kodları:

80 AH 001 - 80 AL 999

80 AY 001 - 80 AZ 999

80 KA 001 - 80 KZ 999

80 M 7000 - 80 M 7999

Sumbas İlçesi Plaka Kodları:

80 M 9000 - 80 M 9499