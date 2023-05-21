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Haberler Gündem Trafik 79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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79 nerenin plakası? 79 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Bir aracın devletin kurumları tarafından kayıt altına alınmasını sağlayan taşıt plakaları, motorlu araçların ön ve arka tamponlarına sabitlenmiş birer tabeladır. İlk olarak Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve günümüz şekliyle 1962 tarihinden itibaren Türkiye’de de kullanılmakta olan plakalar, üzerlerinde yer alan çeşitli harf, rakam ve sembollerden meydana gelmektedirler. Bu harfler ve rakamlar vasıtasıyla belirli bölgelerle de bağlanan araç plakalarının her biri kendisine özgü ve tek olmasıyla öne çıkmaktadır. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 79 plaka numarası hangi ilin? 79 nerenin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

79 Nerenin Plakası? 79 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Araçların denetlenmesini sağlayan ve araç sahibinin yanında araca da birtakım sorumluluklar yükleyen bu levhalar, bu özelliklerinden hareketle kimlik kartları olarak değerlendirilirler. Peki, Türkiye’de kullanılan 79 hangi şehrin plakası? Kilis ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

79 Plaka Numarası Hangi İlin?

79 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Kilis olacaktır. Daha önceleri Gaziantep ilinin bir ilçesi konumunda olan Kilis; 1995 yılında alınan Bakanlar Kurulu kararıyla vilayet statüsü kazanmış ve 79 plaka koduna sahip olmuştur.

Türkiye’de 1962 senesinde alınan bir kararla, tüm illere birer plaka numarası verilmesi kararlaştırılmıştır. Bu karar doğrultusunda, o gün için vilayet statüsüne sahip olan 67 şehre, alfabetik sıralamadaki yerleri gereğince birer plaka il kodu verilmiştir. İlerleyen yıllarda, ilk etapta 67 olan il sayısının artmasına paralel olarak, plaka kodları da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81 ile denk düşecek şekilde 81 olmuştur.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi şehirlerinden olan Kilis’in yüzölçümü 1.444 kilometrekare nüfusu ise son sayıma göre 147 bin 919’dur. Şehirde trafiğe kayıt edilmiş olan motorlu kara taşıtları sayısının ise, Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2022 yılında yayınlamış olduğu veride 53 bin 43 olduğu görülmüştür. Sayısı 50 bini aşan ve her biri 79 il koduna sahip olan bu araçlar arasında, kamuda kullanılan araçlardan iş makinelerine kadar tüm motorlu taşıtlar yer almaktadır.

Kilis İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kili vilayetinde kullanılan plakalarda da ilçeleri belirli plaka harf grupları ile gösterilmektedir. Plakalardaki il kodlarından hemen sonra gelen harfler, bir aracın Kilis’in hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini bizlere göstermektedir. Kilis merkez ilçesinin plaka kodları ise şu şekildedir:

Kilis Merkez İlçesi Plaka Kodları:

  • 79 AC 001 – 79 AZ 999

  • 79 M 0001 – 79 M 9999

  • 79 T 0001 – 79 T 9999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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