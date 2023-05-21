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Haberler Gündem Trafik 78 Nerenin Plakası? 78 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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78 nerenin plakası? 78 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Tarihte ilk kez Fransa’da ortaya çıktıktan sonra tüm dünyaya yayılan ve günümüz itibari ile de yasal bir zorunluluk olan taşıt kayıt plakaları, motorlu araçların tescil belgeleridirler. Bir aracın trafikte denetlenmesinin yanı sıra, aracın hem kendisine hem de sahibine birtakım sorumluluklar da yükleyen bu plakaların her birin kendisine özgü ve tek olmasıyla da dikkat çekmektedir. Tüm bunların yanında taşıt plakaları, üzerlerinde yer alan harfler ve rakamlar ile belirli coğrafi bölgeleri de işaret ederler. Peki, Türkiye’de kullanılan 78 plaka numarası hangi ilin? 78 hangi şehrin plakası? Ayrıntılar içeriğimizin devamında…

78 Nerenin Plakası? 78 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Motorlu taşıtların kayıt altına alınması ve tanınmasına olanak sağlayan araç plakaları, günümüzdeki şekliyle 1962 yılından itibaren Türkiye’de kullanılmaktadır. Peki, 78 nerenin plakası? Karabük ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

78 Plaka Numarası Hangi İlin?

78 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Karabük olacaktır. 1995 tarihinde, Çankırı’nın, Ovacık ve Eskipazar ilçeleri ile Zonguldak’ın Safranbolu, Yenice ve Eskipazar ilçelerinin birleştirilmesi sonucu il olan Karabük, bu tarihten itibaren 78 plaka kodunu kullanmaya başlamıştır.

Türkiye’de kullanılmaktan olan plakaların ilk ortaya çıkışı 1962 senesine dayanmaktadır. Bu tarihte alınan bir kararla, Türkiye’deki 67 vilayete, alfabetik sıralamalarına göre plaka il kodları verilmiştir. İlerleyen yıllarda il sayısının artmasıyla plaka kodları da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81’e kadar ulaşmıştır.

Karadeniz Bölgesi şehirlerinden olan Karabük’ün yüzölçümü 4.103 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 252 bin 58’dir. Yine 2022 yılında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun, Türkiye’de kullanılmakta olan motorlu kara taşıtları üzerine yayınladığı veride, Karabük ilinde trafiğe kayıt edilmiş olan araçlarını sayısının 69 bin 711 olduğu belirlenmiştir. Karabük’te kullanılmakta olan ve 78 plaka koduna sahip bu araçlar arasında, kamu hizmetinde kullanılan araçlardan hususi otomobillere, motosikletlerden iş makinelerine kadar tüm motorlu araçlar yer almaktadır.

Karabük İlçelerinin Plaka Kodları

Türkiye’de kullanılan taşıt kayıt plaka sisteminde hem iller hem de ilçeler, belirli kodlar ile gösterilmektedir. Türkiye’deki plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin; o sayıların hemen ardından gelen harfler ise ilçelerin kodlarını meydana getirirler. Karabük üzerinden bir örnek vermek gerekirse, bir aracın Karabük’ün hangi ilçesinde trafiğe kayıt edildiğini anlamak için, o aracın plakasının orta kısmında yer alan harflere bakmak bizim için yeterli olacaktır.

Karabük merkez ilçeleri, Safranbolu ilçesi, Yenice ilçesi ve Eskipazar ilçesinin plaka harf gruplarını yazımızın devamında bulabilirsiniz. İşte, Karabük ilçelerinin plaka kodları:

Karabük Merkez ilçesi Plaka Kodları:

  • 78 AC 001 – 78 AZ 999

  • 78 BA 001 – 78 BZ 999

  • 78 M 0001 – 78 M 3999

  • 78 M 9500 – 78 M 9999

  • 78 S 0001 – 78 S 3999

  • 78 T 0001 – 78 T 3999

  • 78 T 9500 – 78 T 9999

Karabük Safranbolu İlçesi Plaka Kodları:

  • 78 M 6000 – 78 M 9499

  • 78 S 6000 – 78 S 9499

  • 78 SA 001 – 78 SZ 999

  • 78 T 6000 – 78 T 9499

Karabük Yenice İlçesi Plaka Kodları:

  • 78 M 5000 – 78 M 5999

  • 78 S 5000 – 78 S 5999

  • 78 T 5000 – 78 T 5999

  • 78 YA 001 – 78 YZ 999

Karabük Eskipazar İlçesi Plaka Kodları:

  • 78 EA 001 – 78 EZ 999

  • 78 M 4000 – 78 M 4999

  • 78 S 4000 – 78 S 4999

  • 78 T 4000 – 78 T 4999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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