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Trafikte araçların denetlenmesini sağlaması sebebiyle, taşıtların tescil belgeleri olarak değerlendirilen araç plakaları, motorlu kara taşıtlarının kimlik kartları gibidir. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 77 nerenin plakası? Yalova ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

77 Plaka Numarası Hangi İlin?

77 plaka kodu nereye ait diye sorulduğunda verilecek cevap Yalova olacaktır. 1930 yılından itibaren İstanbul’un ilçesi olan Yalova, 1995 yılında vilayet statüsünü almış ve aynı zamanda da 77 plaka koduna sahip olmuştur.

Türkiye’de kullanılan plaka sisteminin ilk kullanıldığı tarih 1962’dir. Bu tarihte çıkartılan bir yönetmelikle, Türkiye’deki tüm vilayetlere birer plaka numarası verilmiş ve 67 il alfabetik sıralamalarına göre birer il kodu almıştır. İlerleyen yıllarda bu 67 ile yeni iller eklenmiş ve artan il sayısına paralel olarak il kodları da arttırılmıştır. Günümüzde ise bu sayı 81 olmuştur.

Marmara Bölgesi şehirlerinden olan Yalova’nın yüzölçümü 850 kilometrekare, nüfusu ise 2022 verilerine göre 296 bin 333’tür. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 yılında yayınladığı veriye göre, Yalova ilinde trafiğe kayıt edilmiş motorlu kara taşıtları sayısının ise 75 bin 275 olarak ölçülmüştür. Yalova’da kullanılan ve 77 plaka koduna sahip olan bu araçlar arasında motosikletlerden özel otomobillere, ağır tonajlı kamyonlardan iş makinelerine kadar tüm motorlu araçlar yer almaktadır.

Yalova İlçesinin Plaka Kodları

1962 yılından itibaren Türkiye’de kullanılmakta olan plaka sisteminde hem illerin hem de ilçelerin kodları bulunmaktadır. Plakaların ilk sırasında yer alan sayılar illerin kodlarını; bu kodlardan sonra gelen harfler ise o ile bağlı ilçelerinin plaka harf gruplarını meydana getirmektedir. Yalova merkez ilçesinin plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Yalova Merkez İlçesinin Plaka Kodları:

77 AC 001 – 77 AZ 999

77 DA 001 – 77 DD 999

77 M 0001 – 77 M 9999

77 MA 001 – 77 MA 999

77 T 0001 – 77 T 9999