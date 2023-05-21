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Haberler Gündem Trafik 76 Nerenin Plakası? 76 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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76 nerenin plakası? 76 plaka kodu nerenin, hangi şehre ait?

Çoğu motorlu kara taşıtının ön ve arkasında bulunan araç plakaları, kara taşıtlarının kimlik kartları olarak değerlendirilirler. Araçların trafikte denetlenebilmesini sağlayan bu plakalar, aynı zamanda o aracın kendisine de sahibine de birtakım hukuki ve cezai sorumluluklar yüklemektedir. 1893 tarihinde ilk kez kullanılmaya başlanmasının ardından tüm dünyaya yayılan ve bugün için yasal bir zorunluluk olan taşıt kayıt plakaları, araçların tescil belgeleridirler.

76 Nerenin Plakası? 76 Plaka Kodu Nerenin, Hangi Şehre Ait?
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Araç plakaları, üzerlerinde yer alan harfler, sayılar ve sembollerle ile belirli bölgeleri işaret ederler. Peki, Türkiye’de il kodu olarak kullanılan 76 nerenin plakası? Iğdır ilçelerinin plaka kodları neler? İşte, tüm detaylar…

76 Plaka Numarası Hangi İlin?

76 plaka kodu nereye ait sorusunun cevabı Iğdır’dır. Daha önceleri Kars’ın bir ilçesi olan Iğdır, 3 Haziran 1992 tarihinde vilayet statüsünü kazanmış ve 76 plaka kodunu kullanmaya başlamıştır.

Türkiye’de kullanılan plaka sistemi 1962 yılında yürürlüğe girmiştir. 1962 yılının Eylül ayında alınan bir kararla, Türkiye’deki illere plaka numarası verilmesi kararlaştırılmış ve o gün için sayısı 67 olan şehre, il kodları verilmiştir. Daha sonraları Türkiye’deki il sayısının artmasına paralel olarak, plakalarda kullanılan il kodları da arttırılmış ve bu sayı günümüzde 81 olmuştur.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yer alan Iğdır’ın yüzölçümü 3.546 kilometrekare, nüfusu ise 2022 yılında gerçekleştirilen sayıma göre 203 bin 594’tür. Şehirde kullanılmakta olan motorlu kara taşıtlarının sayısına ise, Türkiye İstatistik Kurumu’nun yine 2022 verisi üzerinden ulaşmaktayız. Türkiye İstatistik Kurumu’nun yayınlamış olduğu veriye göre, Iğdır’da kullanılan motorlu kara taşıtlarının sayısı ise 29 bin 430 olarak belirlenmiştir. Sayısı 30 bine yaklaşan bu araçlar içinde hususi otomobillerden özel amaca tahsis edilmiş araçlara kadar tüm 76 plaka koduna sahip araçlar yer almaktadır.

Iğdır İlçelerinin Plaka Kodları

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Iğdır’da kullanılan plakalarda da ilçelerin kodları bulunmaktadır. Plakalarda yer alan il kodlarından hemen sonra gelen harfler, bizlere o aracın hangi ilçede trafiğe kayıt edildiğini göstermektedir. Iğdır merkez ilçesinde kullanılmakta olan plaka harf grupları ise şu şekildedir:

Iğdır Merkez İlçesinin Plaka Kodları:

  • 76 AC 001 – 76 AZ 999

  • 76 M 0001 – 76 M 0999

  • 76 T 0001 – 76 T 0999

Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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