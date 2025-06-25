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        Haberler Yaşam 80 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü taktı, tepkileri gündem oldu

        80 yaşında sanal gerçeklik gözlüğü taktı, tepkileri gündem oldu

        Muğla'nın Yatağan ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Hafize Cevizbaş'ın ilk kez taktığı sanal gerçeklik gözlüğüne verdiği tepkiler, sosyal medyada gündem oldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 25.06.2025 - 09:33
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        Ege şivesiyle metaverse! Tepkileri gündem oldu
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        Yatağan ilçesi Mesken Mahallesi'nde yaşayan Hafize Cevizbaş, torununun yardımıyla sanal gerçeklik gözlüğü taktı.

        İlk kez sanal gerçeklik gözlüğü takan Cevizbaş, Ege şivesiyle 'Amanın, bu ne biçim dünya böyle', 'Ayol ben nereye geldim şimdi' gibi tepkiler verdi.

        Cevizbaş'ın bu videosu, sosyal medyada paylaşıldı. Video, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

        Video, kullanıcılar tarafından 'Hafize nine evrenler arası yolculukta' ve 'Ege şivesiyle metaverse' gibi yorumlarla binlerce kez paylaşıldı.

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        #Hafize Cevizbaş
        #Muğla
        #Yatağan
        #haberler
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