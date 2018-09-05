87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlik 7-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek. Folkart’ın ana sponsorluğunda kültür ve sanat şölenine dönüşecek 87. İEF’de tiyatro oyunları, konserler, sokak gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile caz konserleri yer alacak.

ROCK KONSERLERİ

Kültürpark Fuar Alanı’nda bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No’lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Konserler saat 20.45’de başlayacak. 8 Eylül’de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi’nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek. Konserler öncesinde Pinti Band Rock Grubu sahne alacak.

MOGAMBO CAZ GECELERİ

Son 2 yıldır olduğu gibi Mogambo Caz Geceleri’nde bu yıl da ünlü isimler konuk olacak. Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00-23.00 arasında Grup Gündoğarken’in sahne alacağı Mogambo’da saat 23.00’ten itibaren ise her gün ünlü sanatçılar konser verecek. İlk konseri 8 Eylül’de Zuhal Olcay’ın vereceği Caz Geceleri’nde Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, Fatih Erkoç, Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer, Bülent Ortaçgil sahne alacak.

TİYATRO OYUNLARI

İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. İlk oyun 8 Eylül’de Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler’in oynadığı “Şen Makas” olacak. Fuar boyunca Aşk Halleri, İntiharın Genel Provası, Tamamla Bizi Ey Aşk, Azizname, Sanat, Çehov Kabare oyunları sahnelenecek. Ali ve Aysun Kocatepe “Hayat Bayram Olsa” ile sahnede olacak.

SOKAK GÖSTERİLERİ

Tüm bunların yanı sıra her gün dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar sokak gösterileri sergileyecekler. Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak. Çocuklara yönelik olarak hazırlanan Palyaço Etkinlik Alanı’nda dünyaca ünlü palyaçolar minik misafirleri eğlendirecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

FOLKART ACADEMY OYUNU

Tarih: 09 Eylül 2018, Pazar ve 10 Eylül 2018, Pazartesi

Saat: 20.45

Yer: Fuar Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

Kadro: Folkart Academy özel yetenek sınıfı öğrencileri

Koreografi: Sedat Buldan

Yazar: Kandemir Konduk

Yönetmen: Bora Severcan

Oyun Tarihleri ve Bilgileri

Tarih: 09 Eylül 2018, Pazar ve 10 Eylül 2018, Pazartesi

Saat: 20.45

Yer: Fuar Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

87. İEF İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ TİYATRO

8 Eylül Cumartesi Şen Makas

9 Eylül Pazar Aşk Halleri

10 Eylül Pazartesi İntihar’ın Genel Provası

11 Eylül Salı Tamamla Bizi Ey Aşk

12 Eylül Çarşamba Azizname

14 Eylül Cuma Sanat

15 Eylül Cumartesi Çehov Kabare

16 Eylül Pazar Aysun-Ali Kocatepe (Hayat Bayram Olsa)

87. İEF MOGAMBO CAZ KONSERLERİ

8 Eylül Cumartesi Zuhal Olcay

9 Eylül Pazar Alpay

10 Eylül Pazartesi Hüsnü Arkan

11 Eylül Salı Şenay Lambaoğlu

12 Eylül Çarşamba Fatih Erkoç

13 Eylül Perşembe Kürşat Başar & Nükhet Yalçın

14 Eylül Cuma Melis Sökmen

15 Eylül Cumartesi İmer Demirer & Ayşe Gencer

16 Eylül Pazar Bülent Ortaçgil & Erkan Oğur

87. İEF ALTERNATİF ROCK SAHNESİ

8 Eylül Cumartesi Gripin

9 Eylül Pazar Adamlar

10 Eylül Pazartesi Ferudun Düzağaç

11 Eylül Salı Son Feci Bisiklet

12 Eylül Çarşamba Necati Ve Saykolar

13 Eylül Perşembe Neyse

14 Eylül Cuma Moğollar

15 Eylül Cumartesi Kolpa

16 Eylül Pazar Redd

87.İEF PALYAÇO ETKİNLİK ALANI

8 Eylül Cumartesi Fausto Gıorı // Gustavo Javıer

9 Eylül Pazar Luther Bangert // Mr. Copını

10 Eylül Pazartesi Hoopelaı // Otto Il Bassotto

11 Eylül Salı Mencho Sosa / Cırco Puntıto

12 Eylül Çarşamba Dan Marques // Dıego Alaves

13 Eylül Perşembe Otto Il Bassoto // Andrea Fıdelıo

14 Eylül Cuma Vınyl Burns // Melon The Human

15 Eylül Cumartesi Popeye & Olıve // Paulo Pıludı

16 Eylül Pazar Great Wolynskı // Tonı Smıth

87.İEF SOKAK ETKİNLİKLERİ

Andrea Fidelio, Circo Puntino, Elastica Cronopia, Dan Marques, Diego Alaves, Fausto Giori, Crazy Pony, Grete Gross, Tavo Tavinski, Vinyl Burns, Luther Bangert, Mauro Wolynski, Melon The Human, Mencho Sosa, Mr.Copini, Paulo Piludi, Raul Gomeri, Toni Smith, Otto Il Bassotto, The Flying Dutchmen

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ