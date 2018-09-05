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87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF) başlıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), ünlü sanatçılara, oyunculara ve gösteri dünyasının ödüllü isimlerine ev sahipliği yapacak

05.09.2018 - 15:23 | Güncelleme:

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ tarafından düzenlenen 87. İzmir Enternasyonal Fuarı (İEF), renkli görüntülere sahne olacak. Etkinlik 7-16 Eylül 2018 tarihleri arasında Kültürpark’ta düzenlenecek. Folkart’ın ana sponsorluğunda kültür ve sanat şölenine dönüşecek 87. İEF’de tiyatro oyunları, konserler, sokak gösterileri ve çeşitli etkinlikler ile caz konserleri yer alacak.

ROCK KONSERLERİ

Kültürpark Fuar Alanı’nda bu yıl geçtiğimiz yıllardan farklı olarak Rock Sahnesi kurulacak. Rock müzik konserleri 3 No’lu Hol otoparkında gerçekleşecek. Konserler saat 20.45’de başlayacak. 8 Eylül’de Gripin ile başlayacak. Rock Sahnesi’nde Adamlar, Feridun Düzağaç, Son Feci Bisiklet, Vera, Necati ve Saykolar, Moğollar, Kolpa ve Redd rock müzik tutkunları ile bulaşacak. Rock Sahnesi konserleri ücretsiz izlenebilecek. Konserler öncesinde Pinti Band Rock Grubu sahne alacak.

MOGAMBO CAZ GECELERİ

Son 2 yıldır olduğu gibi Mogambo Caz Geceleri’nde bu yıl da ünlü isimler konuk olacak. Mogambo Caz Geceleri bu yıl da caz müzik sevenlere keyifli geceler yaşatacak. Her gün saat 21.00-23.00 arasında Grup Gündoğarken’in sahne alacağı Mogambo’da saat 23.00’ten itibaren ise her gün ünlü sanatçılar konser verecek. İlk konseri 8 Eylül’de Zuhal Olcay’ın vereceği Caz Geceleri’nde Alpay, Hüsnü Arkan, Şenay Lambaoğlu, Fatih Erkoç, Kürşat Başar ve Nükhet Yalçın, Melis Sökmen, Ayşe Gencer ve İmer Demirer, Bülent Ortaçgil sahne alacak.

TİYATRO OYUNLARI

İsmet İnönü Sanat Merkezi’nde ise ünlü oyuncuların yer aldığı tiyatro oyunları sahnelenecek. İlk oyun 8 Eylül’de Melek Baykal, Veysel Diker, Jess Molho, Ebru Saçar, Özgür Yetkinoğlu ve Cem Güler’in oynadığı “Şen Makas” olacak. Fuar boyunca Aşk Halleri, İntiharın Genel Provası, Tamamla Bizi Ey Aşk, Azizname, Sanat, Çehov Kabare oyunları sahnelenecek. Ali ve Aysun Kocatepe “Hayat Bayram Olsa” ile sahnede olacak. 

SOKAK GÖSTERİLERİ

Tüm bunların yanı sıra her gün dünyanın çeşitli yerlerinden gruplar sokak gösterileri sergileyecekler. Denge oyunlarından jimnastik gösterilerine, usta sihirbazlardan akrobasi hareketlerine, hula hoop etkinliklerinden jonglörlere, pizza şovlarından komedi performanslarına kadar birçok sokak gösterisi 87. İzmir Enternasyonal Fuarı’nda olacak. Çocuklara yönelik olarak hazırlanan Palyaço Etkinlik Alanı’nda dünyaca ünlü palyaçolar minik misafirleri eğlendirecek.

ETKİNLİK PROGRAMI

FOLKART ACADEMY OYUNU

Tarih: 09 Eylül 2018, Pazar ve 10 Eylül 2018, Pazartesi
Saat: 20.45
Yer: Fuar Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu
Kadro: Folkart Academy özel yetenek sınıfı öğrencileri
Koreografi: Sedat Buldan
Yazar: Kandemir Konduk
Yönetmen: Bora Severcan

Oyun Tarihleri ve Bilgileri

Tarih: 09 Eylül 2018, Pazar ve 10 Eylül 2018, Pazartesi
Saat: 20.45
Yer: Fuar Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu

87. İEF İSMET İNÖNÜ SANAT MERKEZİ TİYATRO

8 Eylül Cumartesi     Şen Makas
9 Eylül Pazar         Aşk Halleri
10 Eylül Pazartesi     İntihar’ın Genel Provası
11 Eylül Salı         Tamamla Bizi Ey Aşk
12 Eylül Çarşamba    Azizname
14 Eylül Cuma         Sanat
15 Eylül Cumartesi    Çehov Kabare
16 Eylül Pazar         Aysun-Ali Kocatepe (Hayat Bayram Olsa)

87. İEF MOGAMBO CAZ KONSERLERİ

8 Eylül Cumartesi     Zuhal Olcay
9 Eylül Pazar         Alpay
10 Eylül Pazartesi     Hüsnü Arkan
11 Eylül Salı         Şenay Lambaoğlu
12 Eylül Çarşamba    Fatih Erkoç
13 Eylül Perşembe    Kürşat Başar  & Nükhet Yalçın
14 Eylül Cuma        Melis Sökmen
15 Eylül Cumartesi     İmer Demirer & Ayşe Gencer
16 Eylül Pazar         Bülent Ortaçgil & Erkan Oğur

87. İEF ALTERNATİF ROCK SAHNESİ

8 Eylül Cumartesi     Gripin
9 Eylül Pazar         Adamlar
10 Eylül Pazartesi     Ferudun Düzağaç
11 Eylül Salı        Son Feci Bisiklet
12 Eylül Çarşamba    Necati Ve Saykolar
13 Eylül Perşembe     Neyse
14 Eylül Cuma         Moğollar
15 Eylül Cumartesi     Kolpa
16 Eylül Pazar        Redd

87.İEF PALYAÇO ETKİNLİK ALANI

8 Eylül Cumartesi    Fausto Gıorı //  Gustavo Javıer
9 Eylül Pazar        Luther Bangert  //  Mr. Copını
10 Eylül Pazartesi    Hoopelaı // Otto Il Bassotto
11 Eylül Salı        Mencho Sosa /  Cırco Puntıto
12 Eylül Çarşamba    Dan Marques //  Dıego Alaves
13 Eylül Perşembe    Otto Il Bassoto // Andrea Fıdelıo
14 Eylül Cuma        Vınyl Burns // Melon The Human
15 Eylül Cumartesi    Popeye & Olıve // Paulo Pıludı
16 Eylül Pazar         Great Wolynskı // Tonı Smıth

87.İEF SOKAK ETKİNLİKLERİ

Andrea Fidelio, Circo Puntino, Elastica Cronopia, Dan Marques, Diego Alaves, Fausto Giori, Crazy Pony, Grete Gross, Tavo Tavinski, Vinyl Burns, Luther Bangert, Mauro Wolynski, Melon The Human, Mencho Sosa, Mr.Copini, Paulo Piludi, Raul Gomeri, Toni Smith, Otto Il Bassotto, The Flying Dutchmen

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