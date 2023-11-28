Atatürk Kültür Merkezi; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya örnek olacak adımlarla kadına yeni bir bakış açısı kazandırdığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı 5 Aralık 1934’ün 89'uncu yıl dönümünde, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun 'Şarkılara Hayat Veren Kadınlar' konseri ile kadın bestekarlarımıza dikkat çekiyor.

Türk kadınının seçme seçilme hakkını aldığı 5 Aralık gününde, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ses ve saz sanatkarları Sanat Yönetmeni Şükrü Türkmen eşliğinde; Osmanlı Devleti’nin son döneminden, Cumhuriyetin ilan edildiği dönem ve sonrasında; güfteleri ve besteleri ile musikimiz içinde yer alan Dil Hayat Kalfa, Esma Sultan, Leyla Saz, Neveser Kökdeş, Radife Erten, Melahat Pars gibi değerli kadın bestecilerimizin eserlerinden seçilmiş repertuvarı seslendirecek.