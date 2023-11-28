89'uncu yıl dönümünde 'Şarkılara Hayat Veren Kadınlar' AKM'de
İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu'nun 'Şarkılara Hayat Veren Kadınlar' adlı konseri Türk kadınına seçme seçilme hakkı tanınmasının 89'uncu yıl dönümü 5 Aralık'ta, Atatük Kültür Merkezi'nde Türk kadın bestecilerin eserlerinden oluşturulan repertuvarla sanatseverlerle buluşacak
Atatürk Kültür Merkezi; Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm dünyaya örnek olacak adımlarla kadına yeni bir bakış açısı kazandırdığı, kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanındığı 5 Aralık 1934’ün 89'uncu yıl dönümünde, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu’nun 'Şarkılara Hayat Veren Kadınlar' konseri ile kadın bestekarlarımıza dikkat çekiyor.
Türk kadınının seçme seçilme hakkını aldığı 5 Aralık gününde, İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu ses ve saz sanatkarları Sanat Yönetmeni Şükrü Türkmen eşliğinde; Osmanlı Devleti’nin son döneminden, Cumhuriyetin ilan edildiği dönem ve sonrasında; güfteleri ve besteleri ile musikimiz içinde yer alan Dil Hayat Kalfa, Esma Sultan, Leyla Saz, Neveser Kökdeş, Radife Erten, Melahat Pars gibi değerli kadın bestecilerimizin eserlerinden seçilmiş repertuvarı seslendirecek.