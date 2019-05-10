Güney Koreli Samsung’un 8K çözünürlüğündeki QLED TV’sinin Türkiye fiyatı belli oldu. Şirketin mart ayında Antalya’da düzenlediği MENA Forum 2019 etkinliğinde sergilediği ve mayıs ayında satışa çıkacağını duyurduğu 98 inçlik 8K QLED TV’nin Türkiye’deki peşin satış fiyatı tamı tamına 279 bin 999 TL olarak belirlendi.

Samsung Türkiye'nin online satış mağazasında yerini alan ürünü kredi kartıyla almak isteyenlere ise aylık 93 bin 333 TL’lik 3 taksit seçeneği sunuluyor. Fiyat etiketi KDV dahil 279 bin 999 TL olan bu ürünün, sadece KDV'si bile 42 bin 712 TL yapıyor.

Samsung 98” Q900R QLED 8K TV, bir Quantum işlemci 8K chip gömülü olarak geliyor. 4K UHD’den 4 kat ve Full HD’den 16 kat daha yüksek bir çözünürlüğü destekeyen Samsung QLED 8K Q900R, 33 milyon pikselden (7680 x 4320) fazla çözünürlük sunuyor.

Arkadan aydınlatmayı kontrol eden Direct Full Array 16X , TV’deki içeriğe göre parlaklık ve sesi otomatik olarak ayarlayan akıllı modu, cihazın kablolarını gizleyen One Connect Box gibi özellikleri de olan televizyon, 60W ses çıkışı, HDR 10+, 4 HDMI/3 USB girişi ve dahili Wi-Fi desteğine sahip.

ELEKTRİK FATURASI BİLE 600 TL!

Samsung'un bu TV modeli için açıkladığı yıllık 1025 kWh'lik güç tüketimi ve Türkiye'de meskenlerdeki ortalama tarife dikkata alındığında, 8K QLED TV'nin yıllık elektrik faturası 600 TL'yi de buluyor.

TV’de yer alan Samsung'un yapay zeka tabanlı teknolojisi, internet üzerinden, dekoder aracılığıyla, HDMI bağlantı, USB veya mobil ekran yansıtma ile içerik izlerken, içeriğin kendi çözünürlüğünden bağımsız olarak farklı türdeki içerikleri tanıyabiliyor ve görüntü kalitesini yaklaşık 8K’ya yükseltebiliyor. Samsung’un 8K QLED TV’si ile kullanıcılar ayrıca iTunes’dan satın aldıkları film ve dizi gibi içeriklere de ulaşabiliyor.