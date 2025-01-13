9 aracın lastiklerini kesti

DHA'nın haberine göre; Yatağan’ın Gazi Mustafa Kemal Atatürk Bulvarı'nda ve çevresinde araçlarının lastiklerinin kesildiğini fark eden sürücüler, polis merkezine şikayette bulundu. Şikayet üzerine harekete ekipler, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini tek tek inceledi.

Görüntülerde, lastikleri kesen şüphelinin Fatma D.'nin olduğu belirlendi. Görüntülerde, Fatma D.’nin elindeki bıçak ile 9 aracın lastiklerini kesmesi yer aldı. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis, Fatma D.’nin yakalanması için çalışma başlattı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.