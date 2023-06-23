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Yay için bir görev ne kadar zor olursa olsun asla şikâyet etmez. Bunun yerine, engel ne kadar zor olursa, o kadar çok istekli olur. Aslında bir yay, pervasız gibi görünse bile cesurca mücadele etmeyi seçer. Neşe aynı zamanda Yay burcunun ayırt edici özelliğidir. Özgür ruhlu olmaları, keşfetmeyi ve sınırları zorlamayı severler. Optimist ve pozitiftir. Yay burcunun en belirgin özelliklerinden biri, iyimserlikleridir.

9 Aralık Burcu Yükseleni, Yorumu Ve Özellikleri Nedir?

Yay burcu insanları genellikle coşkulu, enerjik ve hayat dolu kişiliklere sahiptirler. Yüksek bir keşif arzusu ve yeni deneyimlere açık olmaları, onları farklı kültürler, yerler ve fikirler keşfetmeye yönlendirir. Jüpiter, Zodyak’ın en parlak ve en olumlu işaretlerinden biridir. Bu kişiler çok yönlüdür, maceraları ve yeni ufuklar aramayı sever, çünkü yeni fikirlere ve deneyimlere açık fikirlidir ve zorluklar karşısında ayrıca bir tavır sergiler. 9 Aralık burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir? Yay burcunda doğan insanlar, astrolojiye göre hoş, samimi, dürüst, iyimser ve böyle olmaya eğilimlidir. İçlerinde bitmek bilmeyen bir keşif aşkı vardır. Yay burcu değişken burçlara aittir ve elementi ateştir. Zodyak’ın en parlak ve en olumlu işaretlerinden biridir. Bu kişiler çok yönlüdür, maceraları ve yeni ufuklar aramayı sever.

9 Aralık Yükseleni Nedir?

Yükselen burç, kişinin doğum saati ve doğum yerine göre hesaplanır. Bu bilgi olmadan yükselen burç yorumu yapılamaz. 9 Aralık yükseleni nedir? Sorusuna genel tabir ile şu şekilde cevap verilebilir:

00:00 – 02:00 arası yükselen Başak olur

02:30 – 04:40 arası yükselen Terazi olur

05:00 – 07:25 arası yükselen Akrep olur

10:30-12:00: arası yükselen Oğlak Burcu

12:30-13:00 arası yükselen Kova Burcu

13:30-14:00 arası yükselen Balık Burcu

14:30-15:00 arası yükselen Koç Burcu

15:30-16:00 arası yükselen Boğa Burcu

16:30-18:00 arası yükselen İkizler Burcu

18:30-20:00 arası yükselen Yengeç burcu

20:30-23:00 arası yükselen Aslan Burcu

9 Aralık Burcu Kadını

Bir kez güvenini kazandıktan sonra, Yay burcu bir kadın kendini tamamen adar. O tartışma sadık ve kararlı. Onu kazanmak zor olsa da, sadık bir arkadaş olabileceği için çabaya değer. Yay burcu kadınının en özelliği bilinen azimdir. Herhangi bir zamanda bir yere koyduğu şeyin tamamını bitirmeye kesin ve kesin karardır. Yay burcu kadınını durduramaz yapan da budur. 9 Aralık burcu kadını risk almaktan ve yeni şeyler deneyimlemekten hoşlanır. Yeni şeyler Keşfetmeyi ve zor olanı seçmeyi sever. İlişkilerde Yay çok idealist olma eğilimindedir.

Aşkı benzersiz, farklı olmalıdır, bu nedenle onu memnun etmek kolay değildir. 9 Aralık burcu kadını özellikle gençken kendini kanıtlama eğilimindedir. Uzun vadeli ilişkilere karşı dirençlidir. Ancak birine kendini adadığında cömert, samimi, içtendir ve sevgisini coşkulu şekilde gösterir. Sadakat genel olarak burcun bir ayrıcalığı değildir. Hem erkekleri hem de kadınları derinlemesine araştırma güdüsüne sahiptir. Siyasetten dine, cinsel yönelime kadar birçok konuyu tartışabilirler. Çok yönlüler ve her deneyimi seven bir yapıya sahiptirler.

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