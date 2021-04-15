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HaberlerGündemAnkara9 aylık bebeği çöp evde büyüttüler! - Haberler
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Türkiye, bu çöp evi konuşuyor! 9 aylık bebeği çöp evde büyüttüler!

Show TV’de ekranlara gelen Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programındaki çöp ev izleyenleri şoke etti. Programa katılan 28 yaşındaki Ozan Uysal, 6 Nisan günü 4 yıllık evli olduğu eşi Necibe Nur’un 1 yaşındaki çocuğunu da alarak Burdur’da yaşadıkları evden gittiğini söyleyerek yardım istedi. Yayınların ardından kısa süre içerisinde bulunan Necibe, stüdyoya gelerek eşi Ozan Uysal ile yüzleşti. Burdur’da yaşadıkları evden yapılan canlı yayın, izleyenlere bu kadar da olmaz dedirtti. Evin her noktası çöp yığınlarıyla dolu olduğundan dolayı muhabir, evi gösterirken zor anlar yaşadı. Yerlerde kullanılmış çocuk bezleri, çürümüş sebze meyveler, kesilmiş bir tutam saç, buzdolabında bozuk ürünler, içi bozulmuş süt dolu biberonlar görenleri dehşete düşürdü. İddialara cevap veren Necibe Nur ise, “Eşime kızdım. Evimi çöp içinde bıraktım.” diyerek izleyenleri şaşırttı.

9 aylık bebeği çöp evde büyüttüler! - Haberler
9 aylık bebeği çöp evde büyüttüler!
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HABERTURK.COM

Ozan Uysal ve Necibe Nur çifti evlendikten sonra sürekli ev değiştirdi. Yaşadıkları evlerin çöp eve dönüşmesinden dolayı tam üç kez adres değiştiren çift, yeni doğan bebeklerinin çöp evde büyümemesi için en son taşınmış oldukları daireyi 4 ay sonra yine çöp eve çevirdi.

9 aylık bebeklerini bu çöp evde büyütmeleri ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Kokudan durulmayan ve çöpten yürünmeyen bu evde bebeğin nasıl büyütüldüğü akıllarda soru işareti oluştururken, bu çöp evde bebeğin sağlık sorunu yaşamamış olması bile mucize olarak değerlendirildi.

Eşi ve çocuğu evden kaçmış olan Ozan Uysal hâlâ bu evde yaşamını sürdürürken, evin bu çöp birikintisinden nasıl kurtulacağı ve 9 aylık bebeğin durumu izleyenler tarafından merak ediliyor.



Türkiye’nin hayretle izlediği çöp ev ile ilgili gelişmeler yarın Show TV’de yayınlanan Didem Arslan Yılmaz’la VAZGEÇME programında olmaya devam edecek.

İşte çöp evden görüntüler

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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