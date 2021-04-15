9 aylık bebeği çöp evde büyüttüler! 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Ozan Uysal ve Necibe Nur çifti evlendikten sonra sürekli ev değiştirdi. Yaşadıkları evlerin çöp eve dönüşmesinden dolayı tam üç kez adres değiştiren çift, yeni doğan bebeklerinin çöp evde büyümemesi için en son taşınmış oldukları daireyi 4 ay sonra yine çöp eve çevirdi.

9 aylık bebeklerini bu çöp evde büyütmeleri ise izleyenleri adeta dehşete düşürdü. Kokudan durulmayan ve çöpten yürünmeyen bu evde bebeğin nasıl büyütüldüğü akıllarda soru işareti oluştururken, bu çöp evde bebeğin sağlık sorunu yaşamamış olması bile mucize olarak değerlendirildi.

Eşi ve çocuğu evden kaçmış olan Ozan Uysal hâlâ bu evde yaşamını sürdürürken, evin bu çöp birikintisinden nasıl kurtulacağı ve 9 aylık bebeğin durumu izleyenler tarafından merak ediliyor.

İşte çöp evden görüntüler