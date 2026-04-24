        Haberler Dünya 9 Filistinli hayatını kaybetti | Dış Haberler

        9 Filistinli hayatını kaybetti

        İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine cuma günü düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 21:10 Güncelleme:
        Tıbbi kaynaklar ve görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail’in Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentindeki Mevasi bölgesinde bir polis aracını hedef aldığı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi.

        Görgü tanıkları, saldırıda ölenlerden 3’ünün polis olduğunu aktardı.

        Gazze’nin kuzeyindeki Beyt Lahiya beldesinde Kemal Advan Hastanesi yakınında Filistinlilere ait evlerin hedef alındığı saldırıda ise bir çocuk ve bir kadın hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

        Daha önce Gazze kentinin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Polis Merkezi yakınında bir polis devriyesini hedef alan İsrail saldırısında 2 Filistinli polis ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

        Böylece İsrail ordusunun cuma günü Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısı 9’a, yaralı sayısı 8’e yükseldi.

        Gazze’deki İçişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun Han Yunus’ta bir polis aracını hedef aldığını ve saldırıda 2 polisin öldüğünü ve 2 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

        Bakanlık, daha sonra yaptığı açıklamada, başta Uluslararası Kızılhaç Komitesi olmak üzere uluslararası kuruluşların "sivil polis unsurlarının hedef alınmasına" sessiz kalmasını kınayarak bunu İsrail’i daha fazla suç işlemeye teşvik eden bir tutum olarak değerlendirdi.

        Bakanlık, Gazze’de polis unsurlarının hedef alınması için hiçbir gerekçe bulunmadığını belirterek, polis teşkilatının Gazze halkına hayatın farklı alanlarında hizmet sunduğunu vurguladı.

        Gazze’deki Sağlık Bakanlığına göre, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana İsrail ordusunun ihlalleri sonucu 972 Filistinli hayatını kaybetti, 2 bin 235 kişi yaralandı.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

