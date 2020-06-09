Milli Piyango 9 Haziran çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.
MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMASIRALI TAM LİSTE - 9 HAZİRAN 2020
Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları şöyle:
MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ
3000000 TL ikramiye kazanan numaralar
373266
100000 TL ikramiye kazanan numaralar
397803
10000 TL ikramiye kazanan numaralar
000527 016029 033770 062495 122905 170241
203424 266837 296526 303244 347004 348229
398709 443066 481388 559803 562681 569340
573003 585579
1000 TL ikramiye kazanan numaralar
006644 008087 013189 021897 046523 052729
090694 092294 103065 118033 124116 133748
178590 191500 197488 208371 211762 226040
227556 233256 235269 250317 258864 260770
262874 291060 304233 314689 320113 344655
353752 353846 355623 355694 376434 404879
413098 415886 424864 436194 451102 468748
470527 481557 485465 525551 525991 527404
542182 560589
Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar
02606 05057 11040 12694 14888 18498
18629 20988 22803 27840 33582 43002
47513 47678 49047 49282 51272 54532
55352 56386 57216 60317 61234 61455
64670 66636 71163 73549 74435 75860
77386 78029 82497 83858 92344 94895
96489 97791 98287 99243
Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar
0171 0447 0479 0931 1157 1263
1294 1723 2182 2298 2898 3019
4016 4948 4950 5100 5593 5682
5881 6392 6947 6983 7228 7272
7719 7926 8511 9199 9356 9672
Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar
071 138 214 235 238 290
349 364 378 407 416 466
469 497 588 594 625 650
729 973
Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar
01 15 25 43 81 87
89
Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar
0 6
3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar
073266 173266 273266 303266 313266 323266
333266 343266 353266 363266 370266 371266
372266 373066 373166 373206 373216 373226
373236 373246 373256 373260 373261 373262
373263 373264 373265 373267 373268 373269
373276 373286 373296 373366 373466 373566
373666 373766 373866 373966 374266 375266
376266 377266 378266 379266 383266 393266
473266 573266
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