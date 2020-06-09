Milli Piyango 9 Haziran çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşamki çekilişle birlikte sona erdi. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMASIRALI TAM LİSTE - 9 HAZİRAN 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 9 Haziran Milli Piyango çekiliş sonuçları şöyle:

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Büyük ikramiye kazanan biletin sevk edildiği il-ilçe: SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , SİSTEM ANKARA- , İSTANBUL-MERKEZ

3000000 TL ikramiye kazanan numaralar

373266

100000 TL ikramiye kazanan numaralar

397803

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

000527 016029 033770 062495 122905 170241

203424 266837 296526 303244 347004 348229

398709 443066 481388 559803 562681 569340

573003 585579

1000 TL ikramiye kazanan numaralar

006644 008087 013189 021897 046523 052729

090694 092294 103065 118033 124116 133748

178590 191500 197488 208371 211762 226040

227556 233256 235269 250317 258864 260770

262874 291060 304233 314689 320113 344655

353752 353846 355623 355694 376434 404879

413098 415886 424864 436194 451102 468748

470527 481557 485465 525551 525991 527404

542182 560589

Son 5 rakamına göre 300 TL ikramiye kazanan numaralar

02606 05057 11040 12694 14888 18498

18629 20988 22803 27840 33582 43002

47513 47678 49047 49282 51272 54532

55352 56386 57216 60317 61234 61455

64670 66636 71163 73549 74435 75860

77386 78029 82497 83858 92344 94895

96489 97791 98287 99243

Son 4 rakamına göre 160 TL ikramiye kazanan numaralar

0171 0447 0479 0931 1157 1263

1294 1723 2182 2298 2898 3019

4016 4948 4950 5100 5593 5682

5881 6392 6947 6983 7228 7272

7719 7926 8511 9199 9356 9672

Son 3 rakamına göre 80 TL ikramiye kazanan numaralar

071 138 214 235 238 290

349 364 378 407 416 466

469 497 588 594 625 650

729 973

Son 2 rakamına göre 60 TL ikramiye kazanan numaralar

01 15 25 43 81 87

89

Son 1 rakamına göre 30 TL ikramiye kazanan numaralar

0 6

3000 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

073266 173266 273266 303266 313266 323266

333266 343266 353266 363266 370266 371266

372266 373066 373166 373206 373216 373226

373236 373246 373256 373260 373261 373262

373263 373264 373265 373267 373268 373269

373276 373286 373296 373366 373466 373566

373666 373766 373866 373966 374266 375266

376266 377266 378266 379266 383266 393266

473266 573266