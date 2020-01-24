'9 Kere Leyla' 27 Mart'ta

Ezel Akay'ın yönettiği '9 Kere Leyla'nın gösterim tarihi 27 Mart olarak açıklandı. Demet Akbağ, Haluk Bilginer, Elçin Sangu, Fırat Tanış ve Alican Yücesoy'un başrollerini paylaştığı film, zengin iş adamı 'Adem'in sonlandırmak istediği evliliğinde eşi 'Leyla' ile sevgili 'Nergis' arasında kalışının eğlenceli hikâyesini anlatacak.
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