Zengin oyuncu kadrosu, fragmanında yer alan eğlenceli sahneler ve yine fragmanda yer alan, sözlerini Ezel Akay’ın yazıp Haluk Bilginer'in seslendirdiği şarkı ile çok konuşulan 9 Kere Leyla, Netflix'te yayınlandı Peki 9 Kere Leyla oyuncuları kimler, konusu ne? İşte 9 Kere Leyla filmi fragmanı...

9 KERE LEYLA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yerli filmde bir aşk üçgeni mizah unsurlarıyla ele alınıyor. Bir ev hanımı, kocası ve evlilik terapistleri bir aşk üçgenine saplanır. Yetmezmiş gibi kendilerini antik bir el yazmasını ele geçirme planının tam ortasında bulurlar.

9 KERE LEYLA OYUNCULARI KİMLER?

Netflix'in yeni Türk yapımı filmi 9 Kere Leyle filminin oyuncu kadrosunda;