AA

9 Mart koronavirüs tablosunun açıklanması bekleniyor. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşılıyor. Buna göre, son 24 saatte 139 bin 429 Kovid-19 testi yapıldı, 13 bin 215 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 64 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 767 oldu.

9 MART KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

9 Mart koronavirüs tablosu henüz açıklanmadı ancak açıklanır açıklanmaz haberimizde yer alacak

8 MART KORONAVİRÜS TABLOSU

Son 24 saatte 8 bin 106 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 632 bin 30'a yükseldi.

TÜRKİYE'DEN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Test sayısı 34 milyon 262 bin 280'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 793 bin 632, vefat sayısı 29 bin 94, ağır hasta sayısı 1239 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,8, yatak doluluk oranı yüzde 51,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 62,4, ventilatör doluluk oranı yüzde 31, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

DÜNYADAN KORONAVİRÜS HABERLERİ

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1086, Meksika'da 247, Arjantin'de 10, Kolombiya'da 91, Peru'da 173, Şili'de 69 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1086 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 265 bin 411’e, 80 bin 508 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 11 milyon 19 bin 344’e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 2 milyon 113 bin 738 vaka ve 61 bin 463 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 9 milyon 757 bin 178’e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 247 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 734 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 190 bin 604’e, toplam vaka sayısı da 2 milyon 128 bin 600’e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 670 bin 431’e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 10 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 52 bin 880’e, 2 bin 922 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 2 milyon 149 bin 636’ya çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 945 bin 816 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 91 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 60 bin 503’e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 411 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 276 bin 656’ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 177 bin 199’a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 173 kişi yaşamını yitirdi ve 3 bin 552 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 371 bin 176'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 47 bin 854'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 276 bin 245'e yükseldi.

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 69 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 21 bin 77’ye çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 280 artışla 855 bin 785'e, iyileşenlerin sayısı 805 bin 717'ye ulaştı.