Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 3.689.866'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 33.201 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

9 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 9 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

8 NİSAN CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

8 Nisan Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu tarafından dün yayınlandı. İşte resmi veriler;

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

8 Nisan koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.

En güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 304 bin 492 Kovid-19 testi yapıldı, 55 bin 941 kişinin testi pozitif çıktı, 258 kişi hayatını kaybetti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD Başkanı Joe Biden'ın Sağlık Başdanışmanı Anthony Fauci, son haftalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının "rahatsız edici derecede yüksek seviyede" olduğunu belirterek, ülkenin yeni bir dalga riski altında olduğunu belirtti.

Brezilya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 4 bin 249 kişi yaşamını yitirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),dünya genelinde yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının yüzde 2'sinden daha azının Afrika'da uygulandığını açıkladı.