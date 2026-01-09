Habertürk
        Haberler Bilgi Magazin 9 Ocak 2026 Cuma Survivor var mı, yok mu? Survivor yeni bölümü bu akşam yayınlanacak mı?

        Survivor bu akşam yok mu? 9 Ocak 2026 Cuma Survivor yeni bölümü yayınlanacak mı?

        1 Ocak'tan itibaren yeni sezonu başlayan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yakından takip ediliyor. 9 Ocak 2026 Cuma günü TV8 yayın akışında bulunmayan Survivor yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar haberimizde...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.01.2026 - 16:45 Güncelleme: 09.01.2026 - 16:45
        1

        1 Ocak’tan beri her gün yayınlanan Survivor’ın yeni bölümü merak ediliyor. 9 Ocak Cuma günü TV8’in yayın akışında Survivor’ın yer almamasının ardından “Bu akşam Survivor yok mu, yeni bölüm ne zaman?” soruları gündeme geldi. İşte 2026 Survivor Ünlüler Gönüllüler hakkında ayrıntılar...

        2

        SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?

        1 Ocak’tan itibaren her gün yayınlanan Survivor, 9 Ocak TV8 yayın akışında bulunmuyor.

        Bu kapsamda bu akşam Survivor yeni bölümü yayınlanmayacak. Survivor yerine MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yeni bölümü ekranlara gelecek.

        3

        SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?

        Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümü 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak.

        4

        9 OCAK 2026 - TV8 YAYIN AKIŞI

        06:00 Tuzak

        07:15 Ebru ile 8'de Sağlık

        09:00 Gel Konuşalım

        12:30 Zahide Yetiş'le Sence?

        16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa

        00:15 Survivor Ekstra

        01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular

        03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
