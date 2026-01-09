Survivor bu akşam yok mu? 9 Ocak 2026 Cuma Survivor yeni bölümü yayınlanacak mı?
1 Ocak'tan itibaren yeni sezonu başlayan Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yakından takip ediliyor. 9 Ocak 2026 Cuma günü TV8 yayın akışında bulunmayan Survivor yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı merak konusu oldu. Peki, Survivor bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar haberimizde...
1 Ocak’tan beri her gün yayınlanan Survivor’ın yeni bölümü merak ediliyor. 9 Ocak Cuma günü TV8’in yayın akışında Survivor’ın yer almamasının ardından “Bu akşam Survivor yok mu, yeni bölüm ne zaman?” soruları gündeme geldi. İşte 2026 Survivor Ünlüler Gönüllüler hakkında ayrıntılar...
SURVIVOR BU AKŞAM YOK MU?
1 Ocak’tan itibaren her gün yayınlanan Survivor, 9 Ocak TV8 yayın akışında bulunmuyor.
Bu kapsamda bu akşam Survivor yeni bölümü yayınlanmayacak. Survivor yerine MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yeni bölümü ekranlara gelecek.
SURVIVOR 2026 ÜNLÜLER GÖNÜLLÜLER YENİ BÖLÜMÜ NE ZAMAN?
Survivor Ünlüler Gönüllüler yeni bölümü 10 Ocak Cumartesi günü saat 20.00’de TV8 ekranlarında yayınlanacak.
9 OCAK 2026 - TV8 YAYIN AKIŞI
06:00 Tuzak
07:15 Ebru ile 8'de Sağlık
09:00 Gel Konuşalım
12:30 Zahide Yetiş'le Sence?
16:00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Caner Taslaman İle Aklımdaki Sorular
03:30 Zuhal Topal'la Yemekteyiz