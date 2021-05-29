Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Gençlik ve Spor Bakanlığının desteğiyle Okçular Vakfı tarafından düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde, final müsabakaları yapıldı.
Okmeydanı'ndaki Okçular Vakfı Spor Kulübü Tesisleri'nde düzenlenen yarışmalarda dereceye giren sporcular şöyle:
Klasik Yay Erkekler:
1- Sjef van den Berg (Hollanda)
2- Harun Kırmızıtaş (Türkiye)
3- Dan Olaru (Moldova)
Klasik Yay Kadınlar:
1- Alexandra Mirca (Moldova)
2- Ana Gabriela (Hollanda)
3- Elisabeth Straka (Avusturya)
Makaralı Yay Erkekler:
1- Mike Schloesser (Hollanda)
2- Nicolas Girard (Fransa)
3- Domagoj Buden (Hırvatistan)
Makaralı Yay Kadınlar:
1- Jody Vermeulen (Hollanda)
2- Lisell Jaatma (Estonya)
3- Amanda Milinaric (Hırvatistan)
Geleneksel Yay Erkek Menzil:
1- Peter Bogar (Slovakya)
2- Fatih Yıldız (Türkiye)
3- Mehmet Demir (Türkiye)
Geleneksel Yay Kadın Menzil:
1- Fatma Ayvacı (Türkiye)
2- Şebnem Saliha Çakıroğlu (Türkiye)
3- Nagihan Tunç (Türkiye)
Puta Koşusu Büyük Erkekler:
1- Oğuz Okçu (Türkiye)
2- Bayram Koçak (Türkiye)
3- Yutymak Muradil Uulu (Kırgızistan)
Puta Koşusu Büyük Kadınlar:
1- Sena Keçeci (Türkiye)
2- Nadezhda Kharitonova (Rusya)
3- Beyzanur Akhan (Türkiye)
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