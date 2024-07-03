Meclis’in öncelikli başlıkları arasında taşınması ruhsat gerektiren silahların yasadışı kullanımını engelleyen ve birinci sınıf emniyet müdürlerinin emeklilik yaşını 55’ten 65’e yükselten yasa teklifi ile kamuda sağlık alanında düzenlemeler içeren teklif, 9. Yargı Paketi, kripto varlıklar, turist rehberleri ve yol geçiş ücretleri, seyir güveliği ile gemi bağlama ücretlerini yeniden ele alacak teklifler yer alıyor.

9. YARGI PAKETİ İÇERİĞİ NE?

İnfaz kanununda bugüne kadar çok sayıda değişiklik yapıldığını hatırlatan Bakan Tunç, cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik çalışmaları daha önce de açıkladıklarını dile getirdi. Bakan Tunç, hükümlülerin topluma kazandırılmasının önemli olduğunu belirterek, şunları söyledi:

“İnfaz bittikten sonra suçlu cezaevinden tahliye olduktan sonra da bir meslek sahibi olsun bu konuda cezaevlerimizde İşyurtlarımız vasıtasıyla onları hem üretime destek anlamında hem de meslek kazandırma anlamında da önemli çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Özellikle cezaevinden tahliye olduktan sonra onların ıslahı ve toplumda faydalı olmaları anlamında birtakım tedbirler uygulamaya yönelik düzenlemeler var.”

9. YARGI PAKETİ NE ZAMAN MECLİS'TEN GEÇECEK?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 9. Yargı Paketi'nin, milletvekillerinin taslak üzerindeki değerlendirmelerinin tamamlanmasının ardından teklife dönüşeceğini bildirdi.

Tunç, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. 9. Yargı Paketi'ne ilişkin soru üzerine Tunç, paketle ilgili AK Parti Grubu'nun çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirdi