Denizli'de yaşayan Yiğit Sönmez babasının da desteğiyle 7 yaşındayken Türk müziğinin piyanosu sayılan kanun sazıyla müziğe başladı. Kanun dinlemeye başlayan Yiğit, 2 yıl içinde hocalarının da desteğiyle kanunu konuşturur hale geldi. Türk müziği ile Batı müziğinin tüm makamlarını çalan küçük sanatçı, Denizli Belediyesi Konservatuvarı başta olmak üzere çeşitli sanatçılarla aynı sahneyi paylaştı.



9 YAŞINDA KORODA KANUN ÇALIYOR

Kanundaki ilk performansını 7 yaşındayken sergileyen Sönmez, kalabalık seyircinin önüne de yine aynı yaşta çıktı. Onlarca kişinin önünde kanunuyla birlikte Türk musikisinin önemli bestesi Nihavend Longa'yı çaldı. Çok iyi nota bilen Yiğit, arkasındaki kalabalık koroya sık sık eşlik ediyor, en iddialı olduğu makamsa Kürdili hicazkar makamı. Yiğit'in hedefi ise kanun virtüözü olmak.





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Küçük sanatçı Yiğit'in idolü ise 2017 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat ödüllerine layık görülen Göksel Baktagir. Kültür Bakanlığı sanatçısı Baktagir aynı zamanda Yiğit Sönmez'i ilk keşfeden isimlerden. Baktadir, "Kıymetli bir sanatkar olan İzmir Radyaso sanatçısı Selim Öztaş izmir beni aradı, bu gencimizin, bu yarınımızın aydınlık yüzü Yiğit Sönmez'in hünerlerinden bahsetti. 'Sana emanet etmek istiyorum, başka türlü de bir yere emanet edemem' dedi. Yiğit çok küçük yaşlarda kanun sazını dinleyerek, kendi seçimini yapmış. Müthiş bir nota bilgisi var. Bizim arpej dediğimiz enterval aralıklardan oluşan parmak numaralarını o kadar güzel bir şekilde çözümlemiş ki yaşına göre çok üstte bir durumda" diye konuştu.