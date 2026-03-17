        Haberler Bilgi Ekonomi 90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor! 2026 Mart faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi ile en çok hangi banka veriyor?

        Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek müşterilere daha geniş limit ve esnek vade seçenekleri sunmaya başladı. Yeni düzenlemeler kapsamında bazı bankalarda faizsiz kredi tutarı 90 bin TL seviyesine kadar çıkarken, geri ödemeler 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle gerçekleştirilebiliyor. Özellikle kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyalar, Mart 2026 döneminde yeniden gündemin öne çıkan finans başlıkları arasında yer alıyor. İşte güncel faizsiz kredi detayları…

        Giriş: 17.03.2026 - 10:06 Güncelleme:
        Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında limit ve koşulları güncelleyerek müşterilere yeni imkânlar sunmaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre bazı bankalar 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlarken, buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans seçeneği de sunuyor. Belirlenen vade seçenekleri doğrultusunda geri ödeme planları oluşturulurken, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kampanyaları yakından takip ediyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve ödeme koşullarına dair merak edilen detaylar…

        GARANTİ BBVA

        - 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade

        AKBANK

        - 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi

        - 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.

        DENİZBANK

        - 65 bin TL kredi, 3 ay vade

        - 25 bin TL nakit avans 3 ay vade

        İŞ BANKASI

        - 25 bin TL taksitli avans, 2-3 ay vade

        QNB

        - 60.000 TL faizsiz kredi, 3 ay vade

        Haberi Hazırlayan: Başak Ergülen
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Savaşa kafa tutan 42 hisse
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Lübnanlı annenin talebi: Bebeğimi Türkiye'ye götürün
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        Trump: Küba ile istediğim her şeyi yapabilirim
        İran ABD ile iletişimde mi?
        İran ABD ile iletişimde mi?
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        "İlber Hoca'nın bilinmeyen hassasiyeti"
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        Osimhen'in gözü Burak Yılmaz'ın rekorunda!
        40 milyon dolar zararda
        40 milyon dolar zararda
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Tedesco'nun G.Antep 11'i
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        Araç yayalara daldı: 5 yaralı
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        SGK’dan prim iadesi nasıl alınır?
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Oscar kutlamasını hamburgercide yaptı
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Telefonla konuşmanın bile bir kuralı var!
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        Türkiye'de ilk kez, Gaziantep'te görüldü
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        İlk çocuklarını bekliyorlar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Bağışıklığınızı sessizce zayıflatan alışkanlıklar
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi
        Nvidia’dan 1 trilyon dolar beklentisi
        Silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı
        Silahı kavgada seken kurşun genç kızı hayattan kopardı
        2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kaldı!
        2 yaşındaki bebek alevlerin arasında kaldı!