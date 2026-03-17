90 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriliyor! 2026 Mart faizsiz kredi veren bankaların güncel listesi
Bankalar, 2026 yılı itibarıyla faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarını güncelleyerek müşterilere daha geniş limit ve esnek vade seçenekleri sunmaya başladı. Yeni düzenlemeler kapsamında bazı bankalarda faizsiz kredi tutarı 90 bin TL seviyesine kadar çıkarken, geri ödemeler 3 ila 6 ay arasında değişen vadelerle gerçekleştirilebiliyor. Özellikle kısa süreli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kampanyalar, Mart 2026 döneminde yeniden gündemin öne çıkan finans başlıkları arasında yer alıyor. İşte güncel faizsiz kredi detayları…
Giriş: 17.03.2026 - 10:06
Bankalar, faizsiz kredi ve taksitli nakit avans kampanyalarında limit ve koşulları güncelleyerek müşterilere yeni imkânlar sunmaya devam ediyor. Paylaşılan son verilere göre bazı bankalar 65 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkânı sağlarken, buna ek olarak 25 bin TL’ye kadar faizsiz nakit avans seçeneği de sunuyor. Belirlenen vade seçenekleri doğrultusunda geri ödeme planları oluşturulurken, özellikle kısa vadeli nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşlar kampanyaları yakından takip ediyor. İşte faizsiz kredi veren bankalar ve ödeme koşullarına dair merak edilen detaylar…
GARANTİ BBVA
- 50 bin TL faizsiz kredi 3 ay vade
- 25 bin TL nakit avans, 3 ay vade
AKBANK
- 6 ay vadeyle 35 bin TL kredi
- 3 ay vadeyle 25 bin TL taksitli avans.