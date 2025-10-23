Habertürk
        90 milyar dolarlık e-ticaret buluşması

        90 milyar dolarlık e-ticaret buluşması

        21–22 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek Türkiye E-Ticaret Haftası etkinliği 90 milyar dolarlık hacme ulaşan e-ticaret sektörünü bir araya getirecek

        Giriş: 23.10.2025 - 15:20 Güncelleme: 23.10.2025 - 15:22
        90 milyar dolarlık e-ticaret buluşması
        Türkiye'nin dijital ticaretteki gelişimi, Türkiye E-Ticaret Haftası'nda masaya yatırılacak. Ticaret Bakanlığı tarafından, ETİD ve TOBB Türkiye E-Ticaret Meclisi katkılarıyla "Future-Commerce / Geleceğin Ticareti" temasıyla düzenlenen etkinlik, 21-22 Kasım tarihlerinde İstanbul Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek.

        90 milyar dolarlık hacme ulaşan e-ticaret sektörü, Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen alanlarından biri haline gelirken; etkinlik, dijital dönüşümün paydaşlarını aynı çatı altında buluşturacak. Yatırımcılardan girişimcilere, pazar yerlerinden KOBİ'lere, lojistik ve ödeme sistemleri şirketlerinden akademisyenlere kadar uzanan geniş bir ekosistem, geleceğin ticaretini yeniden tanımlayacak.

        "TÜRKİYE ÜRETİCİ KONUMA GEÇTİ"

        T.C. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Daire Başkanı Çağatay Yasin Karaboğa, e-ticaretin Türkiye ekonomisindeki stratejik önemine dikkat çekerek şunları söyledi: "Türkiye artık sadece tüketen değil, dijital altyapısını üreten ve ihraç eden bir ülke konumuna geldi. E-ticaret, 90 milyar doları aşan hacmiyle ülkemizin büyümesine, istihdamına ve ihracatına doğrudan katkı sağlıyor. Türkiye E-Ticaret Haftası, bu dönüşümün tüm aktörlerini bir araya getirerek hem sektörün vizyonunu hem de küresel rekabet gücünü pekiştirecek. Amacımız, dijital ticarette adil, sürdürülebilir ve kapsayıcı bir ekosistem yaratmak."

        "EKONOMİNİN YENİ BÜYÜME MOTORU"

        Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu ise sektörün büyüme ivmesine vurgu yaptı: "E-ticaret artık ekonominin yeni büyüme motoru. Tüketici davranışları dijitalleşirken, KOBİ'ler üretimden pazarlamaya kadar tüm süreçlerini yeniden yapılandırıyor. Bu etkinlik, Türkiye'nin dijital ticaretteki gücünü ortaya koymanın ötesinde; sektörün gelecek on yılına yön verecek fikirlerin üretileceği bir platform olacak. Türkiye'nin e-ihracattaki potansiyeli her geçen gün güçleniyor; biz de bu dönüşümün merkezinde olmayı sürdüreceğiz."

        Paneller, Masterclass'lar ve Yeni Nesil İş Modelleri

        Etkinlikte "Yapay Zeka ile Dönüşen Ticaret", "Davranış Bilimi ve Tüketici Zihni", "Sürdürülebilir Dijital Ticaret" ve "Fintech Yenilikleri" gibi başlıklar ele alınacak. S2B (Startup to Business) görüşmeleri kapsamında start-up'lar, yatırımcılar ve markalar yeni iş birliklerinin temellerini atarken; Dijital Zihinler ve Gelecek Fabrikası alanı genç girişimciler, üniversiteler ve teknopark projelerine ev sahipliği yapacak. Katılımcılar ayrıca S2C (Startup to Corporate) görüşmeleri, yapay zeka atölyeleri, girişimcilik oyunları ve inovatif eğitim modülleriyle yeni nesil ticaret modellerini deneyimleyecek.

        Etkinlik kapsamında düzenlenecek Türkiye E-Ticaret Ödülleri, dijital dönüşümün öncülerini sahneye taşıyacak. Yılın en yenilikçi girişimleri, kadın girişimciler ve sürdürülebilir markalar ödüllendirilecek. Etkinlik boyunca kurulacak Gelecek Zihinler alanında katılımcılar, dijital kampanya tasarımı, kullanıcı deneyimi ve veri analitiği üzerine uygulamalı içeriklerle geleceğin ticaretini keşfedecek.

