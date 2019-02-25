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Bu yıl 91'inci kez düzenlenen Akademi Ödülleri dağıtıldı.
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Dünyaca ünlü Queens grubunun performans sergilediği tören 30 yıl sonra ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan gerçekleşti.
TRUMP'IN SAÇLARI SAHNEDE!
Oscar Ödülleri'nin dağıtıldığı sahnenin tasarımı sosyal medyada gündem oldu. Swarovski taşlarla süslü sahneni üzerindeki sarı dalga tasarımına bazı sosyal medya kullanıcıları ABD Başkanı Donald Trump'ın saçlarına benzetti.
Ödül töreninde mutlu sona 'Green Book' ulaşarak En İyi Film Oscar'ına layık görüldü. 91. Oscar Ödülleri'nde 'Black Panther', 'Roma' ve Green Book' 3'er heykelcik kazanırken 'Bohemian Rhapsody', 4 Oscar ile bu yılın rekortmeni olmayı başardı.
91. Akademi Ödülleri'nde 'En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu' ödülünün sahibi 'Green Book' filmindeki rolü ile Mahershala Ali olurken, 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' ödülünü 'If Beale Street Could Talk' adlı yapımdaki rolüyle Regina King aldı.
Gecenin en önemli ödüllerinden 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülü Bohemian Rhapsody filmindeki performansıyla Rami Malek'e, 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülü ise 'The Favourite' filmindeki rolüyle Olivia Colman'a verildi.
OSCAR'DA GREEN BOOK SÜRPRİZİ
Bir süredir aralarında usta yönetmen Steven Spielberg gibi isimlerin de bulunduğu Holywood'un önde gelen isimlerinin "TV için çekilen filmler televizyon filmidir" türü Netflix karşıtı açıklamaları Akademi üyelerinden karşılık buldu. Akademi, birçok sinema yazarı tarafından ‘başyapıt' olarak gösterdiği Netflix yapımı Roma'yı değil Green Book'u tercih etti.
Geçen hafta New York Times'a konuşan bir Akademi üyesi, birçok üyenin bir ikilem içinde olduğunu ‘sinemayı bitireceği' iddia edilen Netflix yapımı bir filme oy vermeyeceklerini söyleyip ekliyordu: "Vicdanlarını rahatlatmak için En İyi Yönetmen ödülünü Roma'nın yönetmeni Alfonso Cuaron'a verip, En İyi Film için başka bir filmi tercih edecekler!"
Türkiye'de 'Yeşil Rehber adıyla izlenen, yönetmenliğini Peter Farrelly'nin gerçekleştirdiği komedi - drama türündeki filmde başrolleri Viggo Mortensen, Mahershala Ali ve Linda Cardellini paylaştı.
RAMİ MALEK GÖZE GELDİ
Bohemian Rhapsody filminde Queen'in solisti Freddy Mercury'i canlandıran Rami Malek, En İyi Erkek Oyuncu Oscarı'na layık görüldü. 37 yaşındaki aktör ödülü kabul ettikten hemen sonra düştü. Sağlık ekibi düşüşün ardından Malek'in yanına koştu. Öte yandan oyuncunun bu düşüşü kazasız belasız atlatması yüreklere su serpti.
Rami Malek Oscar'da En İyi Erkek Oyuncu ödülünü aldıktan hemen sonra sevgilisi Lucy Boynton'u öpmüş, sahnede yaptığı konuşmasında kız arkadaşını sevdiğini söyledikten sonra "Aman Tanrım. Annem buralarda bir yerde olmalı. Benim bu halimi hiç görmedi ama sanırım şu an bana bakıyor" demişti.
MEKSİKALILARIN ZAFERİ
Meksikalı yönetmen Alfonso Cuaron, En İyi Film dalında Oscar'a aday gösterilen ilk Netflix yapımı film olan Roma, ile En İyi Yönetmen Oscarı'nı kazandı. Oscar'ın favorisi gösterilen Roma ayrıca Yabancı Dilde En İyi Film ve En İyi Sinematografi ödüllerinin sahibi oldu.
2019 yılı Oscar töreniyle Trump'ın sınırına duvar örmek istediği Meksika, filmleriyle bir kez daha Hollywood'u fethetmeyi başardı. Son 5 yılın 4'ünde Meksikalı yönetmenler Oscar ödülünü kazandı. 2013'te Alfonso Cuaron, 2014 ve 2015'te Alejandro Gonzalez Inarritu ve 2017 Guillermo del Toro'dan sonra 2018'de bir kez daha Alfonso Cuaron En İyi Yönetmen dalında Oscar'ın sahibi oldu.
SUNUCUSUZ TÖREN SEVİLMEDİ
Oscar töreninde 50 yıl aradan sonra ilk kez bir sunucu yoktu. Çeşitli sanatçılar sahneye çıkıp ödülleri sundu. Tören beklenenden çok daha yavan geçti. Eski yıllardaki şaşalı gösteriler yoktu. Geçmiş yıllarda sunucuların yaptığı espriler de olmayınca düz bir tören oldu. Süreyi kısaltmaya çalışan akademi tüm çabasına rağmen 3 saatten fazla sürdü.
EN POLİTİK KONUŞMA SPIKE LEE'DEN
‘En İyi Uyarlama Senaryo' dalında ilk kez Oscar kazanan usta yönetmen Spike Lee mutluluğunu sahnede Samuel L Jackson'ın kucağına zıplayarak gösterdi. Lee ödül konuşmasındaki, "2020 başkanlık seçimleri yaklaşıyor. Harekete geçelim ve tarihin doğru tarafında duralım. Sevgiyle nefret arasında ahlaki bir seçim yapalım... Hadi doğru olanı yapalım..." sözleri ayakta alkışlandı.
AĞLAYARAK KABUL ETTİ
İngiliz oyuncu Olivia Colman, The Favourite (Sarayın Gözdesi) filmindeki Kraliçe Anne rolüyle En İyi Kadın Oyuncu Oscar'ını kazandı. Konuşmak için sahneye çıktığında acele etmesi istenen Colman, teleprompter'a doğru şakayla karışık uygun olmayan bir el hareketinde bulundu. Sahnede ağlayan Colman, "Benim bir Oscar'ım var. Pek çok kişiye teşekkür etmem gerekiyor. İsimlerinizi unutursam sizi daha sonra bulup kocaman öpeceğim" dedi.
GLENN CLOSE'UN ŞANSIZLIĞI
Gecenin en büyük sürprizlerinden biri de Glenn Close'un ‘En İyi Kadın Oyuncu' dalında ödülü Olivia Colman'a kaptırmasıydı. Daha önce 6 kez Oscar'a aday olup kazanamayan Close 7'nci seferde de şansızlığını kıramadı. Glenn Close, 7 kez aday olup Oscar kazanamayan usta aktör Paul Newman'ın rekoruna ortak oldu.
GREEN BOOK'A SIRA DIŞI TEPKİ
En İyi Film Oscarı Green Book'a gidince sosyal medya çalkalandı. Eliza Ward isimli bir kullanıcı, En İyi Film Oscarı açıklanırken bulunduğu salonda töreni izleyenlerin tepkisini kaydetti. O sırada izleyicilerden biri sandalyesinden düştü.
"IRINA SHAYK DİKKATLİ OL"
Bir süre önce nişanlısından ayrılan Lady Gaga ve geceye sevgilisi Irina Shayk ile birlikte katılan Bradley Cooper, törende birlikte rol aldıkları Bir Yıldız Doğuyor (A Star is Born) adlı filmin Shallow adlı şarkısını seslendirdi.
En İyi Film Şarkısı Oscarı'nı kazanan Lady Gaga ile Cooper'ın düeti geceye damga vurdu. Sosyal medyada en çok paylaşılan fotoğraf ise şarkının sonunda Gaga ile Cooper'ın birbirine baktığı an oldu. Birçok kişi ikilinin arasındaki kimyaya vurgu yapıp, Bradley Cooper'ın sevgilisi Irina Shayk'ı "Dikkatli ol!" diye uyardı.
İDDİALI ELBİSE
Melissa McCarthy ve Brian Tyree Henry, En İyi Kostüm Tasarımı ödülünü vermek üzere sahneye gecenin en iddialı kostümleriyle çıktı.
EN İYİ FİLM
Green Book
EN İYİ YÖNETMEN
Roma (Alfonso Cuarón)
EN İYİ KADIN OYUNCU
Olivia Colman (The Favourite)
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Rami Malek (Bohemian Rhapsody)
EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU
Regina King, If Beale Street Could Talk
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Mahershala Ali, Green Book
EN İYİ FİLM ŞARKISI
Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)
EN İYİ FİLM MÜZİĞİ
Black Panther
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
BlacKkKlansman
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Green Book
EN İYİ KISA FİLM
Skin
EN İYİ GÖRSEL EFEKT
First Man
EN İYİ KISA ANİMASYON FİLM
Bao
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Spider-Man: Into the Spider-Verse
EN İYİ KURGU
Bohemian Rhapsody
YABANCI DİLDE EN İYİ FİLM
Roma
EN İYİ SES MİKSAJI
Bohemian Rhapsody
EN İYİ SES KURGUSU
Bohemian Rhapsody
EN İYİ SİNEMATOGRAFİ (GÖRÜNTÜ YÖNETMENLİĞİ)
Roma
EN İYİ BELGESEL
Free Solo
EN İYİ PRODÜKSİYON TASARIMI
Black Panther
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ
Vice
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Black Pantherx
EN İYİ KISA BELGESEL
Period. End Of Sentence
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