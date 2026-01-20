91 yaşındaki Hollywood efsanesi Shirley MacLaine son haliyle görüntülendi
90'lı yaşlarında bile hâlâ emekliliğini ilan etmeyen Hollywood'un efsanevi oyuncu Shirley MacLaine, yardımcının kolunda öğle yemeğine giderken görüntülendi
Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Shirley MacLaine, Malibu'da öğle yemeği için bir restoranda görüntülendi. 91 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ünlülerin gözdesi olan restorana rahat giysilerle, yardımcısının kolunda girdi. Özel hayatını gizli tuttuğu bilinen ünlü yıldız, nadir görüntüsünde rahatsız olmuş gibi değildi.
MacLaine, nisan ayında 91'inci yaş gününü kutladı. Daha önce uzun ömrünün sırrını açıklarken MacLaine, henüz üç yaşındayken başlayan ve on yıllarca süren dans eğitiminin hayatında çok etkili olduğunu anlatmıştı.
Oyuncu, "Dans eğitimime üç yaşında başladım ve yaklaşık 67 yaşında bıraktım. Bana disiplini, müziği sevmeyi, insanlarla çalışmayı ve acıyla başa çıkmayı öğretti" demişti.
Son röportajlarından birinde MacLaine, sağlığına, arkadaşlıklarına ve 90'lı yaşlarına kadar çalışmaya devam edebilme yeteneğine minnettar olduğunu dile getirmişti.
Ünlü oyuncunun sinema kariyerinin başlangıcı, Alfred Hitchcock'un kara komedisi 'The Trouble With Harry'de başrollerden birini üstlendiği 1955 yılına uzanıyor. Ancak o zamana kadar 'Oklahoma!' ve 'The Pajama Game' gibi Broadway oyunlarında rol alarak zaten bir Broadway yıldızı olmuştu.
1950'ler ve 1960'larda 'Some Came Running', 'Ask Any Girl, 'The Apartment', 'The Children's Hour', 'Irma la Douce', 'Sweet Charity' ve 'Two Mules For Sister Sara' gibi birçok klasik filmde rol almasına rağmen, tek 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını 1983'te, Debra Winger ve Jack Nicholson ile birlikte rol aldığı 'Terms Of Endearment' ile kazandı.
Bu başarılı film ayrıca En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve Jack Nicholson için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında da Oscar ödüllerini getirdi.
Shirley MacLaine'in temposu son yıllarda biraz yavaşlamış olsa da film veya dizilerde rol almaya devam ediyor. En son olarak 2022'de büyük beğeni toplayan komedi dizisi 'Only Murders In The Building'de iki bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Ünlü oyuncu aynı yıl Peter Dinklage ile birlikte 'American Dreamers' filminde başrol oynadı.