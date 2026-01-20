91 yaşındaki Hollywood efsanesi Shirley MacLaine son haliyle görüntülendi

Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Shirley MacLaine, Malibu'da öğle yemeği için bir restoranda görüntülendi. 91 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ünlülerin gözdesi olan restorana rahat giysilerle, yardımcısının kolunda girdi. Özel hayatını gizli tuttuğu bilinen ünlü yıldız, nadir görüntüsünde rahatsız olmuş gibi değildi.

MacLaine, nisan ayında 91'inci yaş gününü kutladı. Daha önce uzun ömrünün sırrını açıklarken MacLaine, henüz üç yaşındayken başlayan ve on yıllarca süren dans eğitiminin hayatında çok etkili olduğunu anlatmıştı.

Oyuncu, "Dans eğitimime üç yaşında başladım ve yaklaşık 67 yaşında bıraktım. Bana disiplini, müziği sevmeyi, insanlarla çalışmayı ve acıyla başa çıkmayı öğretti" demişti.

Son röportajlarından birinde MacLaine, sağlığına, arkadaşlıklarına ve 90'lı yaşlarına kadar çalışmaya devam edebilme yeteneğine minnettar olduğunu dile getirmişti.

Ünlü oyuncunun sinema kariyerinin başlangıcı, Alfred Hitchcock'un kara komedisi 'The Trouble With Harry'de başrollerden birini üstlendiği 1955 yılına uzanıyor. Ancak o zamana kadar 'Oklahoma!' ve 'The Pajama Game' gibi Broadway oyunlarında rol alarak zaten bir Broadway yıldızı olmuştu.