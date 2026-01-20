Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 91 yaşındaki Hollywood efsanesi Shirley MacLaine son haliyle görüntülendi

        91 yaşındaki Hollywood efsanesi Shirley MacLaine son haliyle görüntülendi

        90'lı yaşlarında bile hâlâ emekliliğini ilan etmeyen Hollywood'un efsanevi oyuncu Shirley MacLaine, yardımcının kolunda öğle yemeğine giderken görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.01.2026 - 15:08 Güncelleme: 20.01.2026 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Efsane 91 yaşında dimdik ayakta
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Hollywood'un efsanevi yıldızlarından Shirley MacLaine, Malibu'da öğle yemeği için bir restoranda görüntülendi. 91 yaşındaki Oscar'lı oyuncu, ünlülerin gözdesi olan restorana rahat giysilerle, yardımcısının kolunda girdi. Özel hayatını gizli tuttuğu bilinen ünlü yıldız, nadir görüntüsünde rahatsız olmuş gibi değildi.

        MacLaine, nisan ayında 91'inci yaş gününü kutladı. Daha önce uzun ömrünün sırrını açıklarken MacLaine, henüz üç yaşındayken başlayan ve on yıllarca süren dans eğitiminin hayatında çok etkili olduğunu anlatmıştı.

        REKLAM

        Oyuncu, "Dans eğitimime üç yaşında başladım ve yaklaşık 67 yaşında bıraktım. Bana disiplini, müziği sevmeyi, insanlarla çalışmayı ve acıyla başa çıkmayı öğretti" demişti.

        Son röportajlarından birinde MacLaine, sağlığına, arkadaşlıklarına ve 90'lı yaşlarına kadar çalışmaya devam edebilme yeteneğine minnettar olduğunu dile getirmişti.

        Ünlü oyuncunun sinema kariyerinin başlangıcı, Alfred Hitchcock'un kara komedisi 'The Trouble With Harry'de başrollerden birini üstlendiği 1955 yılına uzanıyor. Ancak o zamana kadar 'Oklahoma!' ve 'The Pajama Game' gibi Broadway oyunlarında rol alarak zaten bir Broadway yıldızı olmuştu.

        1950'ler ve 1960'larda 'Some Came Running', 'Ask Any Girl, 'The Apartment', 'The Children's Hour', 'Irma la Douce', 'Sweet Charity' ve 'Two Mules For Sister Sara' gibi birçok klasik filmde rol almasına rağmen, tek 'En İyi Kadın Oyuncu' Oscar'ını 1983'te, Debra Winger ve Jack Nicholson ile birlikte rol aldığı 'Terms Of Endearment' ile kazandı.

        Bu başarılı film ayrıca En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uyarlama Senaryo ve Jack Nicholson için En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu dallarında da Oscar ödüllerini getirdi.

        Shirley MacLaine'in temposu son yıllarda biraz yavaşlamış olsa da film veya dizilerde rol almaya devam ediyor. En son olarak 2022'de büyük beğeni toplayan komedi dizisi 'Only Murders In The Building'de iki bölüm konuk oyuncu olarak yer aldı. Ünlü oyuncu aynı yıl Peter Dinklage ile birlikte 'American Dreamers' filminde başrol oynadı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Domuzu elleriyle yakaladı, cezası iptal edildi

        Sinop'un Erfelek ilçesinde karlı yolda ilerlerken araçtan inip domuz sürüsündeki yavruyu eliyle yakalayan Şenel Yılmaz'a 'yaban hayatına müdahale' ettiği gerekçesiyle kesilen 14 bin 991 TL'lik idari para cezası iptal edildi

        #Shirley MacLaine
        #Hollywood
        #oyuncu
        #yaşlı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Dışişleri Bakanı Fidan: 18 Ocak Mutabakatı'nı da destekliyoruz
        Suriye'de uzlaşma yok
        Suriye'de uzlaşma yok
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Yeni Fed başkanı için geri sayım
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Kuruçeşme açıklarında cansız beden! Rus yüzücü şüphesi!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Beşiktaş ile Benfica, Rafa Silva transferinde anlaştı!
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Trump'tan Grönland'ı ABD toprağı gibi gösteren paylaşım
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan NBA efsanesi O'Neal ile bir araya geldi
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        "Terörsüz Türkiye hedefi hayatidir"
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        Sena ile Şilan'ı 1.44 promille ölüme götürdü!
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        "Kritik mineraller enerjinin ötesinde tüm sektörler için önemli"
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        Tipi vardı araçlar yolda kaldı... Kepçe ile eve servis!
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        "Devler Ligi'nde hedefimiz ilk 24!"
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İnşaat işi için çağrıldı, tehditle Casperlar'a dahil edildi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        İşte Trabzonspor - Fenerbahçe maçının tarihi!
        Konut satışında çifte rekor
        Konut satışında çifte rekor
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        "O kişiyle karşılaşmıyoruz"
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Danimarka 100 yıl önce bu takım adaları neden ABD'ye sattı?
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Dünyanın en değerli markaları belli oldu
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları
        Farklı ülkelerde toplu taşıma alışkanlıkları