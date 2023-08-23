Yerel yetkili Mufti Gulamullah, teleferiğin iki kablosunun koptuğunu ve 8 yolcunun yerel saatle 08.00 civarında 914 metre yükseklikte mahsur kaldığını belirtti.

Gulamullah, bölgede yol veya köprü olmaması sebebiyle nehirden ulaşımın yerli halk tarafından teleferikle sağlandığını ifade etti.

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Bölge sakini öğretmenlerden Zafar Iqbal, çocukların teleferikte saatlerce mahsur kaldığı bölgede ulaşım altyapısı eksikliğinden dolayı her gün en az 150 öğrencinin okula gitmek için teleferikle tehlikeli bir yolculuk yaptığını söyledi.