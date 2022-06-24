92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü 0:00 / 0:00

AA

Muş'ta yaşayan 92 yaşındaki Kazım Güngör, tartıştığı eşi Hasbike Güngör'ü av tüfeğiyle katletti.

Merkeze bağlı Saray Mahallesi'nde oturan Kazım Göngör, sabah saatlerinde tartıştığı eşine av tüfeğiyle ateş etti. Komşuların 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hasbike Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü. Kazım Güngör ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.