92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Muş'ta 92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü
ABONE OL

92 yaşındaki koca, 72 yaşındaki eşini av tüfeğiyle öldürdü

Kadın cinayetlerine bir yenisi Muş'tan eklendi. Merkez Saray Mahallesi'nde oturan Kazım Güngör (92), sabah saatlerinde tartıştığı eşi 72 yaşındaki Hasbike Güngör'ü av tüfeğiyle katletti

Son dakika: Muş'ta 92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü
92 yaşındaki koca, eşini tüfekle öldürdü
0:00 / 0:00
AA

Muş'ta yaşayan 92 yaşındaki Kazım Güngör, tartıştığı eşi Hasbike Güngör'ü av tüfeğiyle katletti.

Merkeze bağlı Saray Mahallesi'nde oturan Kazım Göngör, sabah saatlerinde tartıştığı eşine av tüfeğiyle ateş etti. Komşuların 112 Acil Sağlık ekiplerine haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri gönderildi.

Yapılan kontrollerde olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Hasbike Güngör'ün cansız bedeni, otopsi için Muş Devlet Hastanesine götürüldü. Kazım Güngör ise olay yerine gelen ekipler tarafından gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Eren Bülbül'ün o paylaşımı 5 yıl sonra yeniden gündem oldu!
GÜNDEM Eren Bülbül'ün o paylaşımı yeniden gündem oldu
Son dakika: Mahmut Ustaosmanoğlu Fatih Camisi'nden son yolculuğuna uğurlanıyor
GÜNDEM Mahmut Ustaosmanoğlu son yolculuğuna uğurlanıyor
İstanbul'da 3 ilçede su kesintisi! İSKİ açıkladı: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24 Haziran İSKİ su kesintisi duyuruları
GÜNDEM İSKİ duyurdu: İstanbul'da su kesintisi!
Kocaeli'de hortum paniği! Görenler şoke oldu - Güncel son haberler
GÜNDEM Kocaeli'de hortum paniği! Görenler şoke oldu
Sahte çağrı merkezi kurarak 20 milyonluk dolandırıcılık
GÜNDEM Sahte çağrı merkezi operasyonu! 20 milyon lira ...
Yassı Çemen Savaşı Önemi ve Özeti - Yassı Çemen Savaşı Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
GÜNDEM Yassı Çemen Savaşı önemi ve özeti
Duyan koştu! Son dakika: Kuyumcunun ziynet eşyalarıyla kaçtığı iddiası mağdurları sokağa döktü
GÜNDEM Duyan koştu! Saatlerdir bekliyorlar
Türk Tarihine Yön Veren Savaşlar Neler? - Türk Tarihine Yön Veren Savaşların Tarihleri
GÜNDEM Türk tarihine yön veren savaşlar
Son dakika: MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi
GÜNDEM MSB: 18 terörist etkisiz hale getirildi
Malazgirt Savaşı Önemi ve Özeti - Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi, Nedenleri, Sonuçları ve Tarafları
GÜNDEM Malazgirt Savaşı Önemi ve Özeti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.