92 yaşındaki Michael Caine emeklilikten oyunculuğa dönüyor

Michael Caine, Son Cadı Avcısı'nın (The Last Witch Hunter) devam filmiyle oyunculuğa dönmeyi hedefliyor. 92 yaşındaki sinema efsanesi, Vin Diesel'in de başrolde yer alacağı bu film için emeklilikten dönmeye hazırlanıyor.

Oscar ödüllü İngiliz oyuncu, 2023’te emeklilik kararını açıkladıktan sonra sinemaya veda etmişti.

Caine için henüz bir anlaşma imzalanmamış olsa da, oyuncunun 2015 yapımı orijinal 'Son Cadı Avcısı' filmindeki rolünü yeniden canlandırması bekleniyor. İlk filmde Caine’in canlandırdığı Dolan, Vin Diesel’in canlandırdığı ölümsüz cadı avcısı Kaulder’a yardım eden bir rahipti.

REKLAM

Film, Kuzey Amerika’da yalnızca 27 milyon dolar hasılat yapmasına rağmen, uluslararası pazarda 119 milyon dolara ulaşarak daha güçlü bir performans sergilemişti. Özellikle son yıllarda dijital platformlarda yeniden keşfedilen yapımın devam filmi için yeşil ışık yakıldı.

'Son Cadı Avcısı'nın devam filmi, Caine'in 2023'te 90 yaşında oyunculuktan emekli olduğunu açıklamasından bu yana çekeceği ilk uzun metrajlı filmi olacak. Bu kararı, Oliver Parker'ın 'Büyük Kaçış' filmindeki son sinema performansının tanıtımını yaparken açıklamıştı.