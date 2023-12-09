93 yaşındaki sosyal medya fenomeni büyükanne Droniak ile tanışın
93 yaşında olan Lillian Droniak'ın Instagram ve Tiktok'ta milyonlarca takipçisi var. Büyükanne, mizah anlayışı, gençlere verdiği tavsiyeler ve eğlenceli videolarıyla izleyenleri güldürüyor.
18 Mart 1930'da Amerika Birleşik Devletleri'nde doğan Lilian Droniak, 93 yaşında ve bir sosyal medya yıldızı. Instagram ve Tiktok'ta milyonlarca takipçisi olan Lillian sosyal medyada Büyükanne Droniak olarak biliniyor.
Fenomen büyükannenin mizah anlayışı, eğlenceli videoları ve hayatı ciddiye almayış tarzı sosyal medya kullancılarının onu 'efsanevi' ve 'ikonik' olarak tanımlamasını sağlıyor.
Örneğin bir videosunda, kendi cenazesi hakkında koyduğu kuralları anlattı. Kurallar şöyle; Ağlayın ama çok değil; kendinizi küçük duruma düşürmeyin. Bertha davetli değil. Cezaneden sonra sarhoş olun.
Bu video sosyal medyada viral haline geldi ve milyonlarca kez izlendi. Bunun dışında eski sevgililerini puanlamak hatta birinin cenazesine gitmek gibi videolar çeken büyükanneyi sosyal medya ile tanıştıran torunu Kevin oldu.
Kevin bir gün onu kayda aldı ve video bir anda viral haline geldi. Lillian aslında her zaman sessiz bir kadındı; insanları güldürmek pek sık yaptığı bir şey değildi.
Ancak tüm dünyada baş gösteren ve herkesi eve kapatan pandemi döneminde yapacak daha iyi bir işi olmadığı için torunu ile video çekmeye devam etti; işlerin bu kadar iyi gidebileceği aklına bile gelmemişti.