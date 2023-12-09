93 yaşındaki sosyal medya fenomeni büyükanne Droniak ile tanışın

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Bu video sosyal medyada viral haline geldi ve milyonlarca kez izlendi. Bunun dışında eski sevgililerini puanlamak hatta birinin cenazesine gitmek gibi videolar çeken büyükanneyi sosyal medya ile tanıştıran torunu Kevin oldu.

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Kevin bir gün onu kayda aldı ve video bir anda viral haline geldi. Lillian aslında her zaman sessiz bir kadındı; insanları güldürmek pek sık yaptığı bir şey değildi.