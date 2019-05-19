Ordu'nun Ünye ilçesi Yüceler Mahallesi'nde oturan 93 yaşındaki Suriye Özçilingir, çarşamba günü evden çıktı. Alzheimer hastası olan yaşlı kadının eve dönmemesi üzerine yakınları tarafından arama çalışması başlatıldı. Yapılan aramalardan sonuç alamayan aile fertleri güvenlik güçlerinden yardım istedi.

CANSIZ BEDENİNİ AİLESİ BULDU

DHA'da yer alan habere göre bölgeye gelen jandarma ve AFAD ekipleri kayıp kadını arama çalışması başlattı. Ancak yapılan aramalardan sonuç elde edilemedi. Aramalarını sürdüren aile, çevredeki dere yatağında Suriye Özçilingir'i yerde hareketsiz yatarken buldu.

YAŞLI KADININ CESEDİ İNCELENECEK

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede cansız bedenin, 4 gündür aranan Suriye Özçilingir'e ait olduğu anlaşıldı. Özçilingir'in naaşı savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.