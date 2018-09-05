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A-101 indirimli ürünler kataloğu - A-101 indirimli okul ürünleri - 6 Eylül

A-101 indirimli ürünler kataloğu (6 Eylül) yayımlandı. Katalogda indirimli okul ürünleri ise okulların açılma evresi öncesi öğrenci ve velilerin dikkatini çekti. Katalogda yer alan teknoloji ürünleri ise teknoloji tutukları tarafından büyük ilgi gördü. İşte A-101 indirimli ürünler kataloğu...

05.09.2018 - 13:11 | Güncelleme:

A-101 indirimli ürünler kataloğu yayımlandı. 6 Eylül Perşembe günü gerçerli olacak indirimli ürünler kataloğu A-101 müşterileri tarafından inceleniyor. Bu hafta yayımlanan katalogda ise okul ürünleri dikkat çekiyor. Okulların açılmasına kısa süre kala yapılan indirimler öğrenci ve veliler tarafından dikkatle takip ediliyor.

Öte yandan A-101, 6 Eylül'de geçerli olacak olan indirimli ürünler kataloğunda teknoloji ürünleri de yer alıyor. 749 liraya cep telefonu, 1,249 liraya bilgisayarın yer aldığı katalog teknoloji tutkunları tarfından büyük ilgi gördü.

İŞTE A-101 İNDİRİMLİ ÜRÜNLER KATALOĞU - 6 EYLÜL

General Mobile GM 8 Go 749 TL
Acer Notebook A315-33-C3UU 1.249 TL
3 Kapılı gardırop 299 TL
4 Raflı kitaplık 55 TL
Çalışma masası 55 TL
Ofis koltuğu 179,95 TL

İndirimli okul ürünleri:

Atlas çeşitleri 2,95 TL fiyatı
Sözlük çeşitleri 2,95 TL
3’lü tahta kalemi 2,50 TL
4’lü kırmızı kalem 1,15 TL
4’lü fosforlu kalem 3,95 TL
10’lu fineliner kalem 4,45 TL
8’li kurşun kalem 1,95 TL
Versatil kalem set 2,95 TL
3 bölmeli kabartma baskılı beslenmeli okul çantası 34,95 TL
Çekçekli ilkokul çantası 22,50 TL
Kabartma baskılı kalem kutusu 6,95 TL
Lisanslı proje çantası 9,95 TL
Ortaokul çantası 29,95 TL
Paslanmaz çelik matara 10,95 TL
Lisanslı boyama seti 17,95 TL
Boyama önlüğü ve sulu boya seti 9,95 TL
12’li pastel boya 1,75 TL
Silinebilir pastel boya 2,95 TL
Jumbo boy 12’li kuru boya 7,95 TL
20’li sunum dosyası 2,45 TL
Lisanslı çıtçıtlı dosya 1,95 TL
Cetvelli kağıt makası 1,25 TL
Globox metal kalemlik 4,95 TL
Yapıştırıcı set 1,95 tl. Metal pergel 2,95 TL
Yapışkanlı not kağıdı seti 2,75 TL
A4 boyutunda hazır defter kabı 1 TL
Şeffaf rulo kaplık 0,60 TL
Fon kartonu 1,95 TL
Mantar pano 5,95 TL
Lisanslı masaüstü kırtasiye seti 14,95 TL

 

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