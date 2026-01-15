Habertürk
        A Erkek Milli Sutopu Takımımız Avrupa Şampiyonası'nda ilk 12'de

        A Erkek Milli Sutopu Takımımız, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda oynadığı kritik karşılaşmada Slovakya'yı 17–16 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.

        Giriş: 15.01.2026 - 17:17 Güncelleme: 15.01.2026 - 17:20
        Erkek Milli Sutopu Takımı'ndan büyük başarı!
        Bu sonuçla birlikte millilerimiz, Avrupa Şampiyonası’nda ilk 12 takım arasına girmeyi başardı ve bir sonraki aşamaya yükselerek turnuvadaki mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.

        Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son ana kadar yüksek mücadele gücü ve inanç ortaya koyan A Erkek Milli Takımımız, aldığı bu galibiyetle hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etti.

        Türkiye Sutopu Federasyonu olarak, sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor; Avrupa Şampiyonası’nın kalan maçlarında takımımıza başarılar diliyoruz.

        *Fotoğraf Kaynakları: European Aquatics

        Kayseri'de cenaze götürülen midibüs devrildi; 3'ü ağır, 22 yaralı

        KAYSERİ'nin Pınarbaşı ilçesinde şarampole devrilen midibüsteki 3'ü ağır, 22 kişi yaralandı. Araçtakilerin İstanbul'da ölen kişinin cenazesini Malatya'ya götürüp defnetmek için yola çıktıkları belirtildi.

