A Erkek Milli Sutopu Takımımız Avrupa Şampiyonası’nda ilk 12’de
A Erkek Milli Sutopu Takımımız, Avrupa Sutopu Şampiyonası'nda oynadığı kritik karşılaşmada Slovakya'yı 17–16 mağlup ederek önemli bir başarıya imza attı.
Bu sonuçla birlikte millilerimiz, Avrupa Şampiyonası’nda ilk 12 takım arasına girmeyi başardı ve bir sonraki aşamaya yükselerek turnuvadaki mücadelesini sürdürme hakkı kazandı.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada son ana kadar yüksek mücadele gücü ve inanç ortaya koyan A Erkek Milli Takımımız, aldığı bu galibiyetle hedefleri doğrultusunda yoluna emin adımlarla devam etti.
Türkiye Sutopu Federasyonu olarak, sporcularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor; Avrupa Şampiyonası’nın kalan maçlarında takımımıza başarılar diliyoruz.
*Fotoğraf Kaynakları: European Aquatics