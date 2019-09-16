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HaberlerFutbolA harfi tükendi! Galatasaray haberleri

A harfi tükendi!

Galatasaray’ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'da tatlı bir kriz çıktı. Taraftarların Falcao formalarına yoğun ilgi göstermesi, store mağazalarında stokları tüketti. GS Store mağazalarında 'A' harfi bitti

Galatasaray haberleri

Galatasaray'ın uzun uğraşlar sonucu kadrosuna kattığı Radamel Falcao’nun formalarına yoğun ilgi gösteriliyor. Kasımpaşa maçında takımına galibiyeti getiren golü kaydeden Falcao’nun formaları için store mağazalarında stoklarda yer alan harfler de tükendi.

Galatasaray taraftarının Falcao formalarına gösterdiği ilgi sonrasında store mağazalarındaki harf sorunu çözülmeye çalışılıyor. Sarı-Kırmızılı taraftarların satın aldıkları formalara ‘Falcao’ yazdırması üzerine store mağazalarında ‘ A’ harfi tükendi.

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