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A ile Başlayan Kız İsimleri

A ile başlayan kız bebek isimleri, yeni doğacak çocukları için isim arayışına giren anne ve babaların dikkatini çeken bir konudur. Aileler için isim bulma konusunun bu kadar önemli olmasının en önemli nedenlerinden biri, çocuklarının alacağı ismin anlamıdır. Günümüzde anne-baba olan çiftler, kız bebekleri için özel bir anlamı olan isimleri tercih ediyor. İşte A ile başlayan kız bebeği isim önerileri…

A Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları

Açelya : Fundagiller ailesinden kokusuz ve güzel çiçek

: Fundagiller ailesinden kokusuz ve güzel çiçek Açılay : Ayın dolunaya dönüşme hali

: Ayın dolunaya dönüşme hali Ada : Deniz ve gölün ortasında bulunan kara parçası (Günümüzün en popüler isimlerinden biri.)

: Deniz ve gölün ortasında bulunan kara parçası (Günümüzün en popüler isimlerinden biri.) Adalet : Hakkı gözetmek, hak ve hukuka uygun olan

: Hakkı gözetmek, hak ve hukuka uygun olan Adel : Soylu, asilzade

: Soylu, asilzade Aden : Cennetin bahçesi

: Cennetin bahçesi Afra : Ayın 13. gecesi

: Ayın 13. gecesi Ahu : Güzel kadın, ceylan, karaca,

: Güzel kadın, ceylan, karaca, Akasya : Etrafa güzel koku saçan çiçeklere sahip ağaç

: Etrafa güzel koku saçan çiçeklere sahip ağaç Akra : Uygun ve güzel olan

: Uygun ve güzel olan Aksevil : Akça pakça sevilen kişi

: Akça pakça sevilen kişi Ala : Birbirinden farklı renklerin bir arada bulunması

: Birbirinden farklı renklerin bir arada bulunması Âlâ : Osmanlıca güzel ve iyi anlamında

: Osmanlıca güzel ve iyi anlamında Alara : Prenses anlamında, ayrıca mitolojik bir yer manasında

: Prenses anlamında, ayrıca mitolojik bir yer manasında Alçin : Kızıl olan küçük kuş

: Kızıl olan küçük kuş Aleyna : Güzelliklere sahip, esenlik içinde

: Güzelliklere sahip, esenlik içinde Alin : Işığın kaynağı

: Işığın kaynağı Alisa : Asil soylu kişi, soyu güzel ve asil olan

: Asil soylu kişi, soyu güzel ve asil olan Alize : Tropik bölgede esen rüzgârın adı

: Tropik bölgede esen rüzgârın adı Almila / Almina : Al elma

/ : Al elma Almira : Ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıl yansıma

: Ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıl yansıma Alun : yüksek mertebedeki melekler topluluğu

: yüksek mertebedeki melekler topluluğu Amine : Gönlünde korku taşımayan

: Gönlünde korku taşımayan Amira : Emir veren prenses, yönetici

: Emir veren prenses, yönetici Anisa : Candan, cana yakın kişi

: Candan, cana yakın kişi Aura : Canlı varlıkların gözle görülmeyen nur ışığı, enerji bedeni

: Canlı varlıkların gözle görülmeyen nur ışığı, enerji bedeni Arsima : Nur yüzlü, uğurlu kişi

: Nur yüzlü, uğurlu kişi Arven : Akşam yıldızı

: Akşam yıldızı Arzu : İstek, niyet

: İstek, niyet Asel : Cennetteki bal ırmağı

: Cennetteki bal ırmağı Asilay : Ay gibi asil kişi

: Ay gibi asil kişi Asiye : Üzüntülü, isyan eden kişi

: Üzüntülü, isyan eden kişi Aslı : Esaslı

: Esaslı Aslım : Soyum, kökenim, benim olan anlamında

: Soyum, kökenim, benim olan anlamında Asmin : Yüksek dağlarda yetişen çiçek ismi

: Yüksek dağlarda yetişen çiçek ismi Asude : Sakin, sessiz olan

: Sakin, sessiz olan Asuman : Gökyüzü, sema

: Gökyüzü, sema Asya : Dünyanın kıtalarından biri

: Dünyanın kıtalarından biri Aşina : Bilindik, tanıdık olan

: Bilindik, tanıdık olan Atiye : Hediye

: Hediye Ayben : Ben ay gibi güzel kızım anlamında

: Ben ay gibi güzel kızım anlamında Aybike / Aybüke : Ay gibi güzel kız

/ : Ay gibi güzel kız Ayça : Ayın hilal şekli

: Ayın hilal şekli Ayla : Ayı çevreleyen ışık huzmesi, hare

: Ayı çevreleyen ışık huzmesi, hare Aylin : Ayın etrafında görülen ışık

: Ayın etrafında görülen ışık Aylis : Cennet bahçesi

: Cennet bahçesi Ayliz : Ay parıltısı

: Ay parıltısı Aymina : Cennetteki en güzel huri

: Cennetteki en güzel huri Ayperi : Peri kızı

: Peri kızı Ayris : Ayın kumsala vuran ışıltısı

: Ayın kumsala vuran ışıltısı Ayşe / Aişe : Rahatlık içinde yaşayan kadın

/ : Rahatlık içinde yaşayan kadın Aysev : Çok seven

: Çok seven Aysima : Ay gibi parlak yüzlü

: Ay gibi parlak yüzlü Ayşıl : Ay gibi ışıl ışıl

: Ay gibi ışıl ışıl Ayşin : Aya benzeyen

: Aya benzeyen Ayten : Ay gibi teni olan

: Ay gibi teni olan Ayza : Yüzü aya benzeyen, güzel kız

: Yüzü aya benzeyen, güzel kız Azize : Ermiş kadın

: Ermiş kadın Azra: Henüz üzerinde yürünmemiş kum, temiz kız

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