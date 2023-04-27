A ile Başlayan Kız İsimleri
A ile başlayan kız bebek isimleri, yeni doğacak çocukları için isim arayışına giren anne ve babaların dikkatini çeken bir konudur. Aileler için isim bulma konusunun bu kadar önemli olmasının en önemli nedenlerinden biri, çocuklarının alacağı ismin anlamıdır. Günümüzde anne-baba olan çiftler, kız bebekleri için özel bir anlamı olan isimleri tercih ediyor. İşte A ile başlayan kız bebeği isim önerileri…
A Harfi ile Başlayan Kız İsimleri ve Anlamları
- Açelya: Fundagiller ailesinden kokusuz ve güzel çiçek
- Açılay: Ayın dolunaya dönüşme hali
- Ada: Deniz ve gölün ortasında bulunan kara parçası (Günümüzün en popüler isimlerinden biri.)
- Adalet: Hakkı gözetmek, hak ve hukuka uygun olan
- Adel: Soylu, asilzade
- Aden: Cennetin bahçesi
- Afra: Ayın 13. gecesi
- Ahu: Güzel kadın, ceylan, karaca,
- Akasya: Etrafa güzel koku saçan çiçeklere sahip ağaç
- Akra: Uygun ve güzel olan
- Aksevil: Akça pakça sevilen kişi
- Ala: Birbirinden farklı renklerin bir arada bulunması
- Âlâ: Osmanlıca güzel ve iyi anlamında
- Alara: Prenses anlamında, ayrıca mitolojik bir yer manasında
- Alçin: Kızıl olan küçük kuş
- Aleyna: Güzelliklere sahip, esenlik içinde
- Alin: Işığın kaynağı
- Alisa: Asil soylu kişi, soyu güzel ve asil olan
- Alize: Tropik bölgede esen rüzgârın adı
- Almila / Almina: Al elma
- Almira: Ay tutulması sırasında ayın çevresinde oluşan kızıl yansıma
- Alun: yüksek mertebedeki melekler topluluğu
- Amine: Gönlünde korku taşımayan
- Amira: Emir veren prenses, yönetici
- Anisa: Candan, cana yakın kişi
- Aura: Canlı varlıkların gözle görülmeyen nur ışığı, enerji bedeni
- Arsima: Nur yüzlü, uğurlu kişi
- Arven: Akşam yıldızı
- Arzu: İstek, niyet
- Asel: Cennetteki bal ırmağı
- Asilay: Ay gibi asil kişi
- Asiye: Üzüntülü, isyan eden kişi
- Aslı: Esaslı
- Aslım: Soyum, kökenim, benim olan anlamında
- Asmin: Yüksek dağlarda yetişen çiçek ismi
- Asude: Sakin, sessiz olan
- Asuman: Gökyüzü, sema
- Asya: Dünyanın kıtalarından biri
- Aşina: Bilindik, tanıdık olan
- Atiye: Hediye
- Ayben: Ben ay gibi güzel kızım anlamında
- Aybike / Aybüke: Ay gibi güzel kız
- Ayça: Ayın hilal şekli
- Ayla: Ayı çevreleyen ışık huzmesi, hare
- Aylin: Ayın etrafında görülen ışık
- Aylis: Cennet bahçesi
- Ayliz: Ay parıltısı
- Aymina: Cennetteki en güzel huri
- Ayperi: Peri kızı
- Ayris: Ayın kumsala vuran ışıltısı
- Ayşe / Aişe: Rahatlık içinde yaşayan kadın
- Aysev: Çok seven
- Aysima: Ay gibi parlak yüzlü
- Ayşıl: Ay gibi ışıl ışıl
- Ayşin: Aya benzeyen
- Ayten: Ay gibi teni olan
- Ayza: Yüzü aya benzeyen, güzel kız
- Azize: Ermiş kadın
- Azra: Henüz üzerinde yürünmemiş kum, temiz kız
YORUMLAR