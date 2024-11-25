A Milli Basketbol Takımı'nın 12 kişilik Macaristan maçı kadrosu açıklandı

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu 4. maçında Macaristan ile bu akşam deplasmanda oynayacağı müsabakanın 12 kişilik kadrosu belli oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, milli takımın aday kadrosunda bulunan Doğuş Özdemiroğlu, Shane Larkin, Kerem Kuthan Konan, Göksenin Köksal, Sadık Emir Kabaca, Muhsin Yaşar ve Furkan Korkmaz'ın bu akşamki maçta forma giymeyeceği duyuruldu.