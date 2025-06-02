A Milli Erkek Voleybol Takımı, hazırlık maçında Slovenya'ya mağlup oldu
A Milli Erkek Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL (Milletler Ligi) hazırlıkları kapsamında İstanbul'da oynadığı ikinci hazırlık maçında Slovenya'ya 3-2 mağlup oldu.
A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL'in ilk haftasında 11-15 Haziran tarihlerinde Çin'in Xi'an kentinde Çin, Sırbistan, Hollanda ve Polonya ile mücadele edecek.
Millilerin ilk haftadaki maç programı şöyle:
11 Haziran Çarşamba
15.30 Sırbistan-Türkiye
13 Haziran Cuma
15.30 Hollanda-Türkiye
14 Haziran Cumartesi
14.00 Türkiye-Polonya
15 Haziran Pazar
10.00 Çin-Türkiye