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        Haberler Voleybol A Milli Erkek Voleybol Takımımız FIVB Challenger Kupası'nda yarı finalde! - Voleybol Haberleri

        A Milli Erkek Voleybol Takımımız FIVB Challenger Kupası'nda yarı finalde!

        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda yarı finale yükseldi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 22:16
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        A Milli Erkek Voleybol Takımı, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen FIVB Challenger Kupası çeyrek final maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

        Ay-yıldızlılar, yarı finalde 29 Temmuz Cumartesi saat 16.00’da Ukrayna ile karşılaşacak. Turnuvayı şampiyon tamamlayacak ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

        Salon: Aspire

        Türkiye: Mert Matiç, Adis, Mirza, Bedirhan, Arslan, Efe, Volkan (L), Berkay (L) (Kaan, Arda, Burutay, Vahit Emre)

        Dominik Cumhuriyeti: Hernandez, Cepin, Ortiz Valdez, Tapia, W.Hernandez, Adames, Feliz (L) (Almonte, Capellan, Pepen)

        Setler: 25-20, 25-17, 24-26, 25-19

        Süre: 106 dakika (24,26,29,27’)

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