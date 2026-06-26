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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nda 7 değişiklik: Ozan Kabak ve Oğuz Aydın ilk kez oynadı!

        A Milli Futbol Takımı'nda 7 değişiklik: Ozan Kabak ve Oğuz Aydın ilk kez oynadı!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella son oynanan ABD müsabakasının 11'ine göre ABD karşısında 7 değişiklik yaptı. Ay-yıldızlılarda Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, ABD karşılaşmasında 11'de yer aldı. İki futbolcu da böylece Dünya Kupası'nda ilk kez forma şansı buldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26 Haziran 2026 - 05:41 Güncelleme:
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        A Milli Takım'da 7 değişiklik!

        2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu üçüncü ve son maçında ABD ile Los Angeles'ta karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Paraguay karşılaşmasına göre ilk 11'de 7 değişiklik yaptı.

        Vincenzo Montella, Paraguay mücadelesinde ilk 11'de sahaya sürdüğü Mert Müldür, Merih Demiral, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Hakan Çalhanoğlu, Yunus Akgün ve Kerem Aktürkoğlu’nun yerine Zeki Çelik, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

        İtalyan teknik adam ABD karşısında ilk 11'de Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Oğuz Aydın, Arda Güler, Kenan Yıldız ve Barış Alper Yılmaz'a şan verdi.

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        Yedeklerde ise Mert Günok, Altay Bayındır, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Yunus Akgün ve Can Uzun bekledi.

        OZAN KABAK VE OĞUZ AYDIN İLK KEZ OYNADI

        Ay-yıldızlı ekipte Ozan Kabak ile Oğuz Aydın, Dünya Kupası'nda ilk maçlarına ABD karşısında çıktı.

        Teknik direktör Montella, Avustralya ve Paraguay maçlarında şans vermediği Ozan ve Oğuz'a ABD karşısında ilk 11'de sahaya sürdü.

        KAPTAN ZEKİ ÇELİK

        Hakan Çalhanoğlu'nun yedekler arasında yer aldığı ay-yıldızlı ekipte Zeki Çelik kaptan olarak sahaya çıktı.

        Zeki, Türkiye'nin Venezuela ile oynadığı hazırlık maçında da kaptanlık pazubendi takmıştı.

        BAKAN BAK KARŞILAŞMAYI İZLEDİ

        A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ile oynadığı karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da tribünden izledi.

        Bakan Bak, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte takip etti.

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