Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Futbol Takımı'nda 8 değişiklik: Deniz Gül ilk kez 11'de! - Futbol Haberleri

        A Milli Futbol Takımı'nda 8 değişiklik: Deniz Gül ilk kez 11'de!

        A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, son oynadıkları Bulgaristan maçının 11'ine göre İspanya karşısına 8 değişlikle çıktı. A Milliler'de genç futbolcu Deniz Gül, İspanya müsabakasında 11'de yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu böylece ilk kez A Milli Takım'da 11'de başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2025 - 23:17 Güncelleme: 18.11.2025 - 23:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        A Milli Futbol Takımı'nda 8 değişiklik!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu altıncı ve son maçında deplasmanda İspanya ile karşılaşan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, Bulgaristan ile oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'de 4'ü zorunlu 8 değişikliğe gitti.

        İtalyan teknik adam, sakatlıkları nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu ve Abdülkerim Bardakcı, cezalı İsmail Yüksek, sarı kart ceza sınırında bulunan Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın ile kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Samet Akaydin, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci ve Deniz Gül'e şans verdi.

        REKLAM

        Montella, ay-yıldızlı takımı Altay Bayındır, Zeki Çelik, Samet Akaydin, Merih Demiral, Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Salih Özcan, Orkun Kökçü, Barış Alper Yılmaz, İrfan Can Kahveci, Deniz Gül ilk 11'iyle sahaya sürdü.

        Milli takımda Mert Günok, Uğurcan Çakır, Yusuf Sarı, İsak Vural, Arda Güler, Kenan Yıldız, Atakan Karazor, Yusuf Akçiçek, Ahmed Kutucu, Mert Müldür, Oğuz Aydın ve Mustafa Eskihellaç, yedekler arasında yer aldı.

        MONTELLA, KART CEZA SINIRINDAKİ ÜÇ OYUNCUYU KORUDU

        Vincenzo Montella, sarı kart ceza sınırında bulunan 3 oyuncuya ilk 11'de şans vermedi.

        Arda Güler, Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, yedekler arasında yer aldı.

        DENİZ GÜL İLK KEZ İLK 11'DE

        Genç oyuncu Deniz Gül, A Milli Takım ile ilk kez ilk 11'de sahaya çıktı.

        Portekiz ekibi Porto'da kariyerini sürdüren 21 yaşındaki futbolcu, daha önce A Milli Takım'da görev aldığı 4 maçta da sonradan oyuna dahil olmuştu.

        KAPTAN MERİH DEMİRAL

        A Milli Takım'da İspanya karşılaşmasında kaptanlık pazubendini Merih Demiral taktı.

        Kaptan Hakan Çalhanoğlu, Bulgaristan karşılaşmasının ardından sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Kerem Aktürkoğlu Avrupa'nın zirvesinde!
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Trump ile Selman bir araya geldi
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Afrika tehlikesi! Süper Lig'den 18 futbolcu...
        Atı asfaltta sürükledi!
        Atı asfaltta sürükledi!
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Komisyonda İmralı oylaması Cuma günü olacak
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Adli Tıp: Gıda zehirlenmesi düşük ihtimal
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Takside son görüntü! Yürekleri yaktılar!
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        Kiralık konut projesi nasıl işleyecek
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        İstanbul'da ikinci zehirlenme vakası!
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        "Hayat pahalılığı meselesini mutlaka çözeceğiz"
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        Bahis soruşturmasında 2. Lig'den 281 futbolcuya ceza!
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        "Kimse gitmezse ben İmralı'ya giderim"
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Beşiktaş'tan Rafa Silva açıklaması!
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Netanyahu Gazze tasarısının BMGK'da kabul edilmesinden memnun
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Konutta reel düşüş 21. ayında
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Ayılara karşı "havlayan dron"
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Galatasaray'a milli ara yaramadı!
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda
        Jeff Bezos yeniden CEO koltuğunda