        A Milli Kadınlar, U23 ile prova yaptı! - Futbol Haberleri

        A Milli Kadınlar, U23 ile prova yaptı!

        A Milli Kadın Futbol Takımı, 23 Yaş Altı Milli Takımı ile hazırlık maçında karşılaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2025 - 21:53 Güncelleme: 29.11.2025 - 21:53
        A Milli Kadınlar, U23 ile prova yaptı!
        A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında 23 Yaş Altı Milli Takımı'nı 4-0 yendi.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup maçlarına hazırlık için kampta bulunan ay-yıldızlılar, genç millilerle Riva'daki 1 numaralı sahada karşı karşıya geldi.

        Milli takım oyuncu havuzunun genişlemesi için A Milli Takım ile aynı dönemde kampa giren 23 Yaş Altı Milli Takımı'nın mücadelesinde, az süre alan oyuncuların performansları gözlemlendi.

        A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kıragası ve ekibi, 23 Yaş Altı Milli Kadın Takımı Teknik Direktörü Nazlı Ceylan Demirbağ ve teknik heyetin oyuncu analizlerine odaklandığı maçı A Milli Takım, 4-0 kazandı.

        A Milli Takım, 1 Aralık Pazartesi günü Arnavutluk ile Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda bir hazırlık maçı daha yapacak.

