A Milli Futbol Takımı, 16 Kasım'da Diyarbakır'da İskoçya ve 19 Kasım'da Çekya ile Gaziantep'te yapacağı özel maçların hazırlıklarına başladı. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Stefan Kuntz yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirildi.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan milliler, daha sonra pas çalışması yaptı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Antrenmanda yer almayan Zeki Çelik ve Onur Bulut salonda yenilenme çalışması yaptı.

Yurt dışında forma giyen oyunculardan Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Enes Ünal ve Orkun Kökçü'nün de bu akşam kampa katılacağı belirtildi. Antrenman öncesinde Stefan Kuntz, uzun bir süre sonra aday kadroya yeniden dahil edilen Cenk Tosun ile saha içinde bir görüşme yaptı.

ARDA, EMİRHAN, SAMET VE TAYYİP TALHA İLK KEZ... Aday kadroya ilk kez davet edilen Arda Güler, Emirhan İlkhan, Samet Akaydın ve Tayyip Talha Sanuç da antrenmanda yer aldı.