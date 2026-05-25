        Haberler Spor Futbol Milli Takım A Milli Takım'da Dünya Kupası mesaisi!

        A Milli Takım'da Dünya Kupası mesaisi!

        A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25 Mayıs 2026 - 18:11 Güncelleme:
        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası hazırlıklarına devam etti.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Top kapma çalışmasıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde taktiksel organizasyonların üzerinde durulduğu bildirildi.

        Takımda Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Zeki Çelik, Atakan Karazor, Arda Güler, Kenan Yıldız, Merih Demiral ve Mustafa Eskihellaç izinli oldukları için çalışmada yer almadı. Hakan Çalhanoğlu ve Kerem Aktürkoğlu da sakatlıkları nedeniyle antrenmana katılmadı.

        İdmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş ve TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz yerinde takip etti.

        Ay-yıldızlılar, yarınki saha testlerinin ardından 2 gün izin yapacak.

        Bayram trafiğinden kaçıp orman yollarına giren sürücülerin araçları çamura saplandı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde dün Kurban Bayramı tatiline gitmek isteyenlerin Karadeniz yolunda oluşturduğu uzun araç kuyruklarından kaçarak orman yollarına giren şoförlerin araçları çamura saplandı. Mahsur kalan TIR ve tankerler, köylüler tarafından iş makineleri ile kurtarıldı.

