A Milli Takım'da Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı

2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında yarın özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı'nda savunma oyuncusu Ozan Kabak'ın doğum günü kutlandı.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Ozan Kabak'ın 24. yaşına girmesi dolayısıyla milli takımın Avusturya'nın başkenti Viyana'da kamp yaptığı otelde kutlama düzenlendi.

Teknik ekip ve futbolcuların yer aldığı kutlamada doğum günü pastası kesildi. 24 yaşındaki stoper, kendisi için hazırlanan pastanın ilk dilimini Zeki Çelik'in elinden yedi.