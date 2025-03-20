A Milli Takım'ın Macaristan maçı muhtemel 11'i
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'ne yükselme play-off turu ilk maçında RAMS Park'ta Macaristan'ı konuk edecek. Ay-yıldızlılar, saat 20.00'de başlayacak ve TV8'den canlı yayınlanacak mücadelede rakibini mağlup ederek 23 Mart'taki rövanş öncesi avantaj arayacak. Milli Takım'da Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek. İşte Vincenzo Montella'nın Macaristan maçı muhtemel 11'i...
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam Macaristan'ı konuk edecek. RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak ve TV8 ile Exxen ekranlarından yayınlanacak.
Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonu'ndan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.
Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.
Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.
ARDA GÜLER VE MERİH DEMİRAL CEZALI
Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.
İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.
ÜÇ OYUNCU İLK KEZ ADAY KADRODA
A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.
Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.
23 KİŞİLİK MAÇ KADROSU BELLİ OLDU
A Milli Takım'ın Macaristan ile oynayacağı karşılaşmanın 23 kişilik maç kadrosu da belli oldu. Kadroda kart cezalıları Merih Demiral ve Arda Güler'in yanı sıra Mert Günok, Yunus Akgün,Taha Şahin, Salih Özcan ve Demir Ege Tıknaz yer almadı.
İşte Türkiye'nin muhtemel 11'i:
Uğurcan Çakır
Mert Müldür
Emirhan Topçu (Samet Akaydin)
Abdülkerim Bardakcı
Eren Elmalı
Kaan Ayhan
Hakan Çalhanoğlu
Barış Alper Yılmaz